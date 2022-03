TV-PAR: Lene Sleperud og Tonje Frøystad Garvik ble kjent for TV-seerne gjennom «Farmen» i 2018.

Lene Sleperud og Tonje Frøystad Garvik venter barn igjen

Bare fem måneder etter at de to ble foreldre til en gutt, venter de barn nummer to.

Det melder Garvik (32) på Instagram, der hun viser frem en serie ultralydbilder.

«Rundt 12. august smeller det for fullt i heimen, og vår rolige tilværelse som vi kjente den for et år siden, er for alvor over», skriver «Farmen»-vinneren fra 2018.

«Max er helt i ekstase over å få er søsken så tett! Tenk å få en bestevenn for livet i så tidlig alder», legger hun til.

Også Lene Sleperud (32) skriver på sin Instagram at «det blir noen hektiske, men fantastiske år fremover».

Det var i april i fjor det ble kjent at de tidligere «Farmen»-deltagerne ventet sitt første barn sammen. Det var Sleperud som var gravid, og da svangerskapet ble kjent, fortalte de at de valgte å gjennomgå IVF-behandling for å bli gravide.

Denne gangen er det Garvik som bærer frem barnet, forteller hun til Dagbladet.

– Formen har begynt å bli veldig bra. Jeg var veldig kvalm de første ukene, sier hun til avisen.

Paret forlovet seg på Gullruten-festen året etter at de var med i «Farmen». Det var Garvik som fridde.