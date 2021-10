SUKSESS: F.v.: Lee Yoo-mi og Jung Ho-yeon i Netflix’ mest strømmede serie nå – «Squid Game».

«Squid Game»-stjernene: Fikk 15 millioner følgere

Skuespillerne i «Squid Game» har nytt godt av seriens enorme suksess. Debutant Jung Ho-yeon (27) har fått rundt 15 millioner følgere på tre uker og flere andre har gått fra null til millioner.

Dette er hva vi vet om åtte av «Squid Game»-stjernene:

1. Lee Jung-jae (48) spiller Seong Gi-hun

Skuespilleren har hovedrollen som Gi-hun, en mann som sliter med spilleavhengighet og gjeld mens han også strever med rollen som far og sønn.

HOVEDROLLE: Lee Jung-jae som Seong Gi-hun.

Ifølge Den of Geek begynte Jung-jae karrieren som modell før han begynte å jobbe i TV og deretter film. I Sør-Korea er han mest kjent for å ha spilt i «Il Mare», en film som senere ble laget i Hollywood-versjonen «The Lake House» med Keanu Reeves. Han har også spilt i «An Affair» og «Housemaid». Ifølge Elle studerte han interiørdesign og eier en italiensk restaurant (kalt Il Mare).

The Daily Star skriver at Lee først opprettet sin Instagram forrige uke. Den ikke-verifiserte kontoen har onsdag 1,9 millioner.

VIRALT: Lee Jung-jae som Seong Gi-hun med kaken som skal kuttes ut – et fenomen som har gått viralt etter «Squid Game».

2. Jung Ho-yeon (27) spiller Kang Sae-byeok

Rollefiguren er en avhopper fra Nord-Korea som livnærer seg som lommetyv. Hun blir med i Squid Game for å vinne penger til å få moren ut av Nord-Korea og lillebroren ut fra et barnehjem.

Før hun fikk sin skuespillerdebut i «Squid Game», har Ho-yeon jobbet som modell siden hun var 17. Faktisk sier hun til Teen Vouge at hun leverte sin første video-audition til serien fra Fashion Week i New York.

BROR OG SØSTER: Jung Ho-yeon som lommetyven Kang Sae-byeok.

Hun var med i sesong 4 av «Top Model» i Sør-Korea der hun kom på annenplass, og hun har også vært på forsiden av blader som Vogue Korea og Harper’s Bazaar Korea.

Modellen har vist mote for Chanel, Louis Vuitton og Marc Jacobs, og onsdag ble det kjent at hun er utnevnt til global ambassadør for Louis Vuitton.

Ifølge Insider fikk hun over 13 millioner Instagram-følgere på under tre uker. Hun skal ha hatt rundt 400.000 følgere før «Squid Game» hadde premiere 17. september. I skrivende stund har hun 15 millioner og er ifølge Glamour den kvinnelige koreanske skuespilleren med flest følgere på Instagram.

DEBUT: Jung Ho-yeon gjorde sin første TV-rolle i «Squid Game».

3. Lee Yoo-mi (27) spiller Ji-yeong

Ji-yeong er en ung kvinne som blir med i spillet like etter å ha blitt løslatt fra fengsel der hun har sonet en straff for å ha drept sin far som mishandlet henne. Ifølge regissør og manusforfatter Hwang Dong-hyuk skrev han opprinnelig rollen som en mann.

Yoo-mi har en lang CV med mange biroller. Hun har blant annet spilt i «365: Repeat the Year».

UT FRA FENGSEL: T.v.: Lee Yoo-mi i «Squid Game».

4. Wi Ha-joon (30) spiller Hwang Jun-ho

Han spiller en politibetjent som etterforsker og infiltrerer spillet etter å ha funnet et mystisk visittkort i leiligheten til sin savnede bror.

Ha-joon har tidligere spilt i blant annet skrekkfilmene «Midnight» og «Gonjiam: Haunted Asylum». Ifølge Marie Claire er han en film – og TV-skuespiller med stigende stjerne. The Daily Star skriver at han gikk fra 300.000 følgere før «Squid Game» til 5,8 tirsdag.

UNDERSØKER: Wi Ha-joon som politi på sporet av noe mystisk i «Squid Game».

5. Park Hae-soo (39) spiller Cho Sang-Woo

Sang-Woo er barndomsvenn med hovedrollen Gi-hun. Han er en tilsynelatende vellykket aksjemegler, men har stjålet penger fra klienter og er ettersøkt av politiet. Han prøver å vinne penger i Squid Game for å betale tilbake pengene.

Hae-soo har tidligere spilt hovedrollen i en av de mest populære koreanske dramaseriene noensinne, «Prison Playbook» som ligger på Netflix. Ifølge Manila Bulletin ble han nylig pappa til en gutt etter å ha vært gift i to år. Agentbyrået BH Entertainment opplyser at både mor og barn har det bra. Skuespilleren begynte først med Instagram i helgen, men har allerede 1,1 millioner følgere.

BARNDOMSVENNER: F.v.: Park Hae-soo og Jung Ho-yeon i «Squid Game».

6. Anupam Tripathi (32) spiller Abdul Ali

Ali er en pakistansk mann som blir med i spillet for å vinne penger til å brødfø kona og sønnen samt sende hjem til foreldrene i Pakistan.

Indiskfødte Anupam flyttet til Sør-Korea i 2010 for å studere. hadde en liten rolle i den koreanske Netflix-filmen «Space Sweepers», men han har fått brå suksess med «Squid Game». Onsdag hadde han fått 2,5 millioner følgere på Instagram.

NY SJANSE: Anupam Tripathi i «Squid Game».

7. Kim Joo-ryung (45) spiller Han Mi-nyeo

Rollefiguren hevder å være en nybakt mor, men vi får vite lite om henne.

Skuespilleren har lang erfaring fra teaterscenen og har spilt mange biroller i film og serier. Onsdag hadde hun fått 1,5 millioner følgere på sin Instagram-konto der hun deler memes og glimt fra innspillingen.

TEATERBAKGRUNN: Kim Joo-ryung i «Squid Game».

8. Heo Sung-tae (44) spiller Jang Deok-su

Jang er en gangster som blir med i Squid Game for å betale ned spillegjeld og som nekter å stole på noen rundt seg.

Skuespilleren kan sees i blant annet «Beyond Evil» og «Racket Boys». Onsdag kveld hadde han 1,3 millioner følgere på Instagram.