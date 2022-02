TV-PAR: John Corbett og Sarah Jessica Parker i rollene som Aydan og Carrie i «Sex og singelliv 2»

John «Aidan» Corbett lurte alle: − Han bør beklage

«Sex og singelliv»-stjernen John Corbett (60) bløffet da han i fjor vår sa han kom til å dukke opp i den nye TV-serien «And Just Like That».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

John Corbett bekreftet overfor New York Posts Page Six i april i fjor at han var klar for comeback i «Sex og singelliv»-oppfølgeren på HBO Max.

– Ja, jeg skal være med i serien. Jeg gleder meg, uttalte skuespilleren, som i originalserien og filmene spilte rollen som Aidan, forloveden og senere eksforloveden til Carrie, (Sarah Jessica Parker (57)).

På spørsmål om hvor mange episoder han skulle figurere i, svarte Corbett:

– Jeg tror jeg er med i ganske mange. Disse folkene har vært veldig hyggelige mot meg, jeg liker dem alle.

VG var blant mediene som siterte nyheten, som viste seg å være en bløff fra Corbetts side. 60-åringen glimrer nemlig med sitt fravær gjennom hele den nye serien.

På Twitter flommer det over med kommentarer og frustrasjon fra fans etter at siste episode gikk på lufta denne uken. «Hvor ble det av Aidan?» og «Jeg er forvirret!», skriver flere.

– John Corbett burde skrive personlige beklagelser. Vi sa ingenting, sier Julia Rottenberg, en av manusforfatterne, til Deadline.

Corbett var aldri aktuell for TV-serien.

– Aidans retur var en stor historie som alle seerne så for seg, men som vi aldri hadde planer om, legger hun til.

Corbett har ikke uttalt seg om hvorfor han falt for fristelsen til å rundlure seerne.

Serieskaperne sier at de stusset den gangen, men at en del av spenningen fra deres side var å holde kortene helt tett til brystet. Derfor kommenterte de ikke Corbetts uttalelser.

Også produsent Michael Patrick King ble tatt på sengen i fjor over det han omtaler som «en hvit løgn» fra Corbett.

– Faktum er at vi aldri sa noe om Aidan, presiserer også han.

Serieskaperne bekrefter at de vurderer en sesong to av «Just Like That», men at det ikke er tatt noen beslutning.

De presiserer for øvrig at kjærlighetshistorien mellom Aidan og Carrie ikke har gått ut på dato, men at det i denne omgangen ikke lå i kortene for Sarah å gjenoppfriske den, fordi hun sto i så mye annet.