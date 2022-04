MISTER SEERE: I løpet av to uker har Dag Otto Lauritzen, Kristian Ødegård og «Kompani Lauritzen» mistet 257.000 seere. Mye på grunn av svarte skjermer hos Altibox-kundene

TV 2 i konflikt: «Kompani Laurtizen» har mistet over 250.000 seere

I løpet av to uker har «Kompani Lauritzen» og TV 2 mistet mer enn 250.000 seere. Kanaldirektør Trygve Rønningen mener det først og fremst skyldes konflikten med Altibox.

– Mister man distribusjon, mister man seere, sier Trygve Rønningen til VG.

Altibox har over 530.000 TV-kunder, noe som igjen betyr at konflikten rammer over en million seere. Konflikten har vart siden 1. april.

– At vi har litt lavere seertall i denne perioden er derfor som forventet. Dessuten var det påskestart i helgen og det påvirker også antall seere, sier Rønningen videre.

Dermed ble seerfallet for et program som Kompani Lauritzen merkbart allerede fra lørdag 2. april – og TV 2 mistet da 134.000 seere fra den ene uken til den andre. Nå sist lørdag ble seerfallet ytterligere forsterket og TV 2 og «Kompani Lauritzen» har dermed siden 1. april mistet 257.000 seere.

KANALDIREKTØR: – Litt enkelt forklart har vi tilbudt Altibox en vare de ikke vil kjøpe. De vil kjøpe noe annet enn det vi har å selge. Vi kan ikke inngå avtaler som gjør situasjonen mye verre for oss, sier kanaldirektør i TV 2, Trygve Rønningen.

– Litt enkelt forklart har vi tilbudt Altibox en vare de ikke vil kjøpe. De vil kjøpe noe annet enn det vi har å selge. Vi kan ikke inngå avtaler som gjør situasjonen mye verre for oss. Vi er en norsk aktør som investerer tungt i innhold for hjemmemarkedet, sier Trygve Rønningen.

Kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox mener at TV 2 opptrer på en lite kundevennlig måte.

– Vi ønsker å ha en avtale som er tilsvarende den vi har med de andre innholdsleverandørene i markedet. Det tilbudet vi har fått fra TV 2 innebærer at kundene vil bli påtvunget mer innhold enn det som er i grunnpakken i dag. Det vet vi at mange av våre kunder ikke vil ha. Altibox som distributør er som en butikk hvor folk kan velge litt av det de har lyst på. Trenger man bare melk, så må det være greit. Man skal ikke måtte fylle opp handlevognen med alt mulig annet hver gang man er i butikken. Det er ikke kundevennlig, sier Andreas Veggeland til VG.

Det har ikke vært kontakt mellom TV 2 og Altibox siden 23. mars.

– Vi står med døren åpen og vil forhandle med TV 2 med en gang de kommer på banen. Altibox er den nest største TV-distributøren i Norge og det har stor verdi for TV 2 å ha sitt innhold tilgjengelig på våre plattformer, sier Veggeland.

Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet opplyser til VG at TV 2 mottar støtte fra staten for å levere allmennkringkastingsinnhold. TV 2 kan få inntil 135 millioner kroner i årlig støtte fra staten, som skal dekke nettokostnadene for å levere allmennkringkastingsinnhold. Har TV 2 mindre kostnader enn 135 millioner, får de dekket tilsvarende mindre. Slik var situasjonen i 2020 da TV 2 bare fikk dekket halvparten av maksimalbeløpet.

I avtalen med staten er det et krav om at «minst 95 prosent av alle husstandene i Norge kunne ta imot TV 2 Hovedkanalen».

KAN IKKE GRIPE INN: – Medietilsynet kan ikke gripe inn i forhandlingene mellom TV 2 og distributørene, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

– Dette handler om teknisk dekning – altså teknisk mulighet til å motta signalene fra TV 2. Disse forholdene er det Medietilsynet som fører tilsyn med. Når det gjelder selve avtalene mellom TV 2 og distributører av disse signalene, er dette privatrettslige avtaler som ikke er en del av allmennkringkasteravtalen. Medietilsynet kan ikke gripe inn i forhandlingene mellom TV 2 og distributørene, sier Hanne Nistad Sekkelsten til VG.

Dermed er denne avtalen ikke til hinder for at TV 2, som tidligere også har vært i konflikt både med Telenor og Telia, kan slå av signalene. For likhet med det kundene til Altibox opplever nå, ble også Telenor og Telias kunder møtt med svarte TV 2-skjermer.