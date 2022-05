Fra «Skal vi danse» til «Mesternes mester»

Dette er deltagerne

Stig André Berge, bryting:

38 år, fra Oslo, bosatt i Rælingen

Bryter i gresk-romersk stil med 13 nasjonale brytetitler og to kongepokaler. Deltok i OL i 2008, 2012 og 2016. I Rio i 2016 vant han Norges første OL-medalje på 24 år med sin bronse i 59-kilosklassen. Har også bronse fra VM i 2014, samt 3 EM-sølv (2007, 2018 og 2019) og 4 nordiske mesterskapstitler. Kåret til Årets navn under Idrettsgallaen i 2016. La opp i 2021.

Ola Vigen Hattestad, langrenn

40 år, fra Ørje, bosatt i Ringsaker

Tidenes mestvinnende mannlige langrennssprinter. Debuterte i verdenscupen i 2003 og har til sammen 13 verdenscupseire. Vant verdenscupen totalt i 2007/2008, 2008/2009 og 2013/2014. Har vunnet OL-gull (2014), 2 VM-gull (2009), VM-sølv (2011) og VM-bronse (2015). Har også 3 gull og 1 sølv i NM. Ble kåret til Årets forbilde under Idrettsgallaen i 2011. La opp i 2018.

Kristin Holte, crossfit

36 år, fra Hokksund, bosatt i Nittedal

Aktiv på høyt nivå i ulike idretter (har bl.a. NM-gull i stavsprang) før hun oppdaget crossfit som 26-åring. Gikk snart helt til topps i store internasjonale konkurranser, deriblant Nordic Showdown (2013) og Europas største turnering, Battle of London (2014). Ble nr. 3 i EM samme år. Vant NM i vektløfting i 2015. Har deltatt i CrossFit Games (VM) 8 ganger, med 2. plass (2019) som beste resultat. Fikk kongepokal under NM i Functional

Fitness 2021 og vant VM i Functional Fitness i 2021. La opp i januar 2022.

Frode Johnsen, fotball

48 år, fra Skien

Startet sin profesjonelle karriere som toppscorer i Odd og gikk til Rosenborg i 2000, samme år som han debuterte på landslaget. Ble seriemester med RBK 5 år på rad 2000–2004 og i 2006, samt cupvinner i 2003. Spilte for japanske klubber 2006–2010 før han

kom tilbake til Odd i 2011. To år senere, 39 år gammel, ble han tatt ut på landslaget som tidenes eldste spiller. Har 132 mål i den norske eliteserien samt 35 landskamper og ti mål for Norge. Toppscorer i Tippeligaen 2001, 2004 og 2013. La opp i 2015.

Andreas Lødrup, kickboksing

37 år, fra Fredrikstad, bosatt i Oslo

Bryter i gresk-romersk stil med 13 nasjonale brytetitler og to kongepokaler. Deltok i OL i 2008, 2012 og 2016. I Rio i 2016 vant han Norges første OL-medalje på 24 år med sin bronse i 59-kilosklassen. Har også bronse fra VM i 2014, samt 3 EM-sølv (2007, 2018 og 2019) og 4 nordiske mesterskapstitler. Kåret til Årets navn under Idrettsgallaen i 2016. La opp i 2021.

Ezinne Okparaebo, friidrett – sprint

34 år, fra Oslo

Norges raskeste kvinne gjennom tidene, med rekord både på 60 og 100 meter. Ble tidlig oppdaget som friidrettstalent. 17 år gammel, i 2005, kom hun på tredje plass i ungdoms-

OL og vant sitt første NM-gull. Til sammen har hun vunnet NM 14 ganger på 100 meter, siste gang i 2019. Hun har sølv på 60 meter i EM innendørs (2009) og bronse på samme

distanse i 2011. Deltok i OL i 2008, 2012 og 2016. Vant kongepokalen i friidrett i 2013 og 2014. La opp i 2021.

Helene Spilling, sportsdans

26 år, fra Gjerdrum, bosatt i Oslo

Startet med turn og begynte med dans som 12-åring. Har vunnet 23 NM-medaljer, hvorav 17 gull. Ble norgesmester åtte år på rad i standarddans. Har representert Norge i både EM og VM og kommet til en rekke kvartfinaler. I 2017 vant hun også kongepokalen. Etter å ha lagt opp som sportsdanser kom hun i 2020 på 2. plass i «Skal vi danse» på TV 2 sammen med kjendispartner Nate Kahungu. I 2021 gikk hun helt til topps i samme konkurranse sammen med Simon Nitsche.

Hanne Staff, orientering

50 år, fra Nittedal

Verdensmester individuelt i 1997, 2001 og 2004 og i stafett i 1999. Har i alt 12 VM-medaljer, hvorav fire gull, fire sølv og fire bronse. Europamester individuelt i 2000 og 2004 og i stafett i 2000 og 2002. Vant verdenscupen sammenlagt i 1998 og 2000, verdenscupen i parkorientering i 1998 og 2002. Under verdenslekene i 2001 vant hun individuelt og stafett. Seier i 37 NM 1992–2004, hvorav 27 individuelt og 10 i stafett, og er

med det den mestvinnende gjennom alle tider i NM i orientering. La opp i 2004.

Linn Jørum Sulland, håndball

37 år, fra Oslo

Begynte på Stabekk som 17-åring og ble to år senere toppscorer og årets spiller ieliteserien. Med landslaget spilte hun 193 kamper og scoret 579 mål, og var med på å vinne OL-gull (2012) og 2 VM-gull (2011 og 2015) i tillegg til 2 gull og 1 sølv i EM (2008,

2010 og 2012). På klubbnivå har hun vunnet mesterligaen samt mange seriemesterskapog NM med Larvik, Vipers og ungarske Györ. La opp i 2021.

Olaf Tufte, roing

46 år, fra Tufte i Vestfold, bosatt i Horten

Deltok i sitt første OL som 20-åring og er eneste nordmann som har deltatt i syv olympiske leker. Har vunnet 4 OL-medaljer – 2 gull i singlesculler (2004 og 2008) samt 1 sølv (2000) og 1 bronse (2016) i dobbeltsculler. I VM har han 5 medaljer i singlesculler: 2

gull (2001 og 2003), 1 sølv (2005) og 2 bronse (2002, 2007) samt 1 bronse i dobbeltsculler (1999). To ganger vinner av verdenscupen sammenlagt i dobbeltsculler og

tre ganger i singlesculler. Har mottatt 12 kongepokaler.