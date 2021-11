HVA ER KLOKKA: Moiraine (Rosamund Pike) står stille i vakkert bylandskap.

TV-anmeldelse «The Wheel of time»: Game of Amazon

Amazon Primes drøm om eget «Game of Thrones» er fortsatt en drøm.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«The Wheel of Time»

Amerikansk fantasyserie i åtte deler basert på Robert Jordans bøker

Med: Rosamund Pike, Lan Mandragoran, Josha Stradowski og veldig mange fler

Serieskaper: Rafe Judkins

De første tre episodene er tilgjengelig på Amazon Prime fredag. 19. november

Robert Jordans «The Wheel of Time» har omfang på størrelse med en mellomstor norsk kommune. Siden starten i 1990 har serien favnet fjorten bøker, over ti tusen sider og millioner av hengivne tilhengere. Den har minst ett havarert filmatiseringsforsøk bak seg. Amazon Prime virker å tro at de har løsningen.

De tror også de har laget sitt eget «Game of Thrones».

I motsetning til George R. R. Martins uferdige magnum opus har «The Wheel of Time» mindre trykk på politikk og mer trykk på fantasy. Hardcore fantasy. Som forenklet betyr at kampen mellom det onde og det gode, magi og monstre driver fortellingen framover. Tvist: I dette universet kan ikke menn bruke magi uten å bli ravende sinnsyke.

DE ER SJU: I starten er det disse sju man trenger å huske hvem er. I denne delen av fortellingen.

Kvinner kan derimot både bruke og kontrollere de magiske kreftene som de trekker ut av naturen. En av disse er Moiraine (Rosamund Pike) som leter etter en Jesus/Dalai Lama-figur kalt The Dragon. Mørkets herre, The Dark One, er på vei tilbake. The Dragon er den eneste som kan knuse hen.

De som kjenner bøkene vil muligens heve noen øyenbryn over at Moiraine er skalert opp til en slags hovedrolle. Akkurat dét gjør fortellingen enklere å følge.

Rollene for øvrig er mer diversifisert - og eldre - enn det litterære forelegget. Den stadig eskalerende karakterskaren som disse seks episodene tegner opp gjør det likevel utfordrende å holde oversikten over hvem som egentlig er hvem, hva de skal og hvorfor.

Muligens var det denne delen av «Game of Thrones» Amazon Prime-eier Jeff Bezos likte best. Han har i alle fall fått flere avkledde kropper og ditto kroppskontakt enn det som er i Jordans original.

KAN MULIGENS REDDE VERDEN: Egwene al'Vere (Madeleine Madden) og Rand al'Thor (Josha Stradowski) har muligens kraften til å redde verden.

Landskapet, primært filmet i Slovenia, ser ut en mildt modifisert versjon av Peter Jackson sin versjon av «Ringenes Herre». Universet vokser seg fram gjennom de seks episodene som VG har fått se. Likevel er det først i sjette episode at fortellingen begynner å føles som noe man vil fortsette å følge med på.

Magien i serien ser ut til å være CGI-designet av noen som ikke helt har skjønt briefen. Hver gang magi bruker framstår det mer som tåkete strektegninger enn det flettverket av naturmagi det skal forestille . Enkelte monstre er like skumle som naboungenes Halloween-kostymer. Generelt har vel egentlig skredderen ikke alltid hatt sine beste dager på jobben under denne produksjonen.

Tidshjulet i tittelen er universets sykliske status. Hvilket medfører at alt gjenfødes. Så får man håpe at det finnes muligheter for at serien i seg selv også kan reinkarneres til noe bedre.

Anmelderen har fått se seks av åtte episoder