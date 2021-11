LYKKELIG: Petter Schjerven i ekstase over seieren i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

Finalethriller i «71 grader nord»: − Helt rått!

Petter Schjerven (54) er Norges tøffeste kjendis etter å ha slått Birk Ruud (21) i en svært nervepirrende innspurt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Fy fader, det var helt vilt, sier Schjerven til VG om det intense kappløpet i søndagens finale.

Til slutt sto slaget altså mellom den eldste og den yngste i årets konkurranse.

– Jeg trodde ikke det var mulig. Det tok tid før jeg skjønte at jeg vant. Birk har jo så mye sprekere bein enn meg, ler han.

Schjerven var egentlig innforstått med at Ruud kom til å kuppe seieren. Først da han så den 33 år yngre freestyleren lenger nede i fjellskrenten, skjønte programlederveteranen at han hadde et forsprang.

– Da jeg innså at det var Birk som gikk der nede, ble jeg irritert. Jeg ville mobilisert enda mer mye tidligere. Selvfølgelig lett å si i ettertid – jeg var jo fullstendig kjørt. Uansett fikk jeg en boost da jeg så ham, så jeg føler at jeg bykset opp de siste 50 meterne til siste post. Men jeg var jævlig sliten.

MÅL: Petter Schjerven lovet å gå over målstreken på en like «god måte som Bjørn Dæhlie». Den biffen fikset han.

54-åringen beskriver de siste to kilometerne mot Nordkapp som dramatiske.

– Det var en thriller. Mona ante jeg ikke hvor var, sier han om dansestjernen som gikk på en skikkelig smell med sykkeltrøbbel i voldsom vind – og som endte på 3. plass.

– Silya like så, det var først da jeg kom i mål at jeg fikk vite at hun ikke kom videre til siste del.

– Hvordan føles det å ha slått alle de yngre konkurrentene?

– Det var helt rått! For meg var dette en utrolig mestring. Jeg har jo tenkt at jeg egentlig ikke har fysikk til å klare dette. Ikke trener jeg, og ikke er jeg i spesielt god form heller – trodde jeg. Så jeg overrasket meg selv.

UTSLITT: Birk Ruud nådde målstreken noen minutter etter Petter Schjerven.

Schjerven roper inn i kamera til kona og deres to voksne barn når seieren er et faktum.

– Norunn, jeg elsker deg! Lasse og Jenny, jeg elsker dere! Jeg vant! Nå kommer jeg hjem!

– Stemmer det at kona di Norunn sa at du «bare kan drite i å komme hjem uten bilen»? Som Thomas Numme hevdet på TV?

– Haha, ja, vi har en relativt direkte og tidvis brutal humor oss mellom, så den beskjeden tålte jeg, humrer Schjerven.

TV-profilen, kjent fra blant annet «Typisk Norsk» og «Typisk deg», har aldri vært så lenge borte fra familien før. Nå ble det en helt måned på tur. Desto deiligere var det å komme hjem.

– Og ekstra gøy var det å kunne ta frem trofeet da jeg kom inn døra. Jeg spurte Norunn om hvordan det er å være gift med Norges tøffeste kjendis. Da ble det liv i stua, forteller Schjerven.

KONA: Petter Schjerven deler dette bildet av seg og kona Norunn med VGs lesere.

Bilen skal han beholde, selv om det koster flesk. Kjendisvinnere i realityshow må nemlig skatte av premier.

– Det er min første nye bil, så den skal jeg ha. Men den skatten er litt lei. Jeg må vel ut med 200.000 eller noe, så de penga må jeg finne. Beløpet ender vel opp som skattesmell til neste år.

FINALISTENE : F.v.: Silya Nymoen, Mona Berntsen, programleder Tom Stiansen, Petter Schjerven og Birk Ruud.

Schjerven ba om to unntak fra kontrakten før han ble med. Det ene var å få ha med eget kamera, mot løfte om at han ikke skulle publisere noe før tiden. Det andre var å få bruke sixpencen, som har vært varemerke helt siden «Typisk Norsk».

– Begge deler var viktig. Jeg er glad jeg fikk ta egne bilder, litt sånn «off guard». Sixpencenvar allerede så slitt at den egnet seg til turterreng. Nå er den enda mer herpet, ler han.

Schjerven har for øvrig debutert i sosiale medier etter innspillingen. De andre deltagerne overbeviste ham om at han måtte komme seg på Instagram.

– De pushet meg. Jeg har aldri interessert meg for det før, men jeg innser nå i min gammelmanns stahet at det kan være helt ok å være en litt synlig medieperson. Så da tenkte jeg «Skitt au». Men Facebook driter jeg i. Det har jeg ikke tid til.

TV-PROFIL: Petter Schjerven, her på premierefest i Oslo i september.

Schjerven tror hans største fortrinn i konkurransen var den generelle turerfaringen, med befalsskole og Speideren. Men det holdt hardt mot slutten.

– Da jeg fikk en strekk i skulderen opp Storen, var det guffent. Jeg fryktet alt røk da. Også den siste kajakketappen var litt på kanten. Men jeg vet jo at det aldri var farlig.

Schjerven gikk ned fire-fem kilo og pådro seg smerter i knær og en tå, som fortsatt plager ham.

– Men det var verdt det.

Hva han sysler med av prosjekter for tiden, er hemmelig, men 54-åringen er i dialog med ulike kanaler. Store planer om mer reality, har han imidlertid ikke, selv om han også kan skilte med en annenplass i «Maestro» fra 2010.