HOVEDPERSON: Jarle Bernhoft ble hyllet av de andre deltagerne i kveldens episode av «Hver gang vi møtes.

Hedrer Bernhoft i «Hver gang vi møtes» – VG triller terningen

I sesongens femte runde av «Hver gang vi møtes» er det Jarle Bernhoft (45) som blir hyllet av de andre artistene. Er du enig med VGs anmelder?

Den profilerte artisten – Årets Spellemann fra 2011 ble hyllet av sine medartister under lørdagens sending.

På Kjerringøy ble også årets sesong av TV2s «Hver gang vi møtes» spilt inn i fjor sommer. Det er også her Bernhoft tilbrakte barndomssommrene sine, fordi faren er derfra.

Det ble derfor en ekstra sterk deg for Bernhoft som sier han har sterke følelser til stede. Selv er han oppvokst i Nittedal nord for Oslo.

Bernhoft har selv fått to treere, en femmer og en sekser for sine tolkninger så langt i programmet.

De som var samlet for å hedre og tolke Bernhofts låter, var: Myra, Maj Britt Andersen, Øystein Greni, Arif, Anna of The North og Andreas «TIX» Haukeland og Stig Brenner.

Dette var Brenners første dag i programmet.

VGs anmelder Marius Asp trillet terningen på kveldens låter. Enig eller uenig? Du kan gi ditt eget terningkast under VGs anmeldelser.