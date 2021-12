VINNERSJANSER: Oh Yeong-su og Lee Jung-jae (t.v) er begge nominert for «Squid Game». Park Hae-soo til høyre.

«Squid Game» kan vinne tre Golden Globe

Den koreanske Netflix-suksessen er blant annet nominert til beste TV-serie på Golden Globe-prisene.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Totalt fikk serien tre nominasjoner til TV- og filmprisene Golden Globe - en pris som har vært i hardt vær det siste året.

Hovedrolleinnehaver Lee Jung-jae i «Squid Game» er nominert til kategorien beste skuespiller i drama-TV-serie. Der konkurrerer han mot blant andre Brian Cox i «Succession» og Billy Porter i «Pose».

HOVEDROLLE: Lee Jung-jae som Seong Gi-hun i «Squid Game».

Hans kollega Oh Yeong-su, kjent som «Den gamle mannen» i serien, er nominert som beste birolle i TV-serie, mot blant andre Kieran Culkin for «Succession» og både Billy Cydrup og Mark Duplass for «The Morning Show».

KJENT: Oh Yeong-su har en sentral birolle i «Squid Game».

I tillegg ble «Squid Game» nominert til beste drama-TV-serie der den konkurrerer mot «Lupin», «The Morning Show», «Post» og «Succession».

Det er bekreftet at det kommer en ny sesong med «Squid Game», selv om regissør og manusforfatter Hwang Dong-hyuk sa han opprinnelig ikke planla det.

De nominerte til Golden Globe-utdeling ble kunngjort mandag klokken 15 norsk tid. Seremonien skal finne sted 9. januar 2022.

Filmene «Power of the Dog» og «Belfast» fikk syv nominasjoner hver, mens HBO Max-serien «Succession» fikk flest TV-nominasjoner med fem.

NOMINERT: Brian Cox i «Succession».

Det er Hollywood Foreign Press Association som stemmer frem Golden Globe-vinnerne, og de har det siste året fått hard kritikk for blant annet manglende mangfold og for å skulle drive «kartellvirksomhet». De er anklaget for rasisme og sexisme og kanalen NBC har sagt de ikke vil sende neste prisutdeling.

Til Variety sier HFPA at de har jobbet hardt med å forbedre seg de siste månedene.

