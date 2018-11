TROSSET SMERTENE: Martine Lunde og makker Fredric Brunberg. Foto: Frode Hansen

«Skal vi danse»-Martine brast i gråt da kjæresten dukket opp

Martine Lunde (22) klarte ikke å holde tårene tilbake da kjæresten Alexander Sæterstøl (22) plutselig dukket opp etter hennes første dans.

Han dukket opp i en svær pakke som programlederne presenterte for Martine. Da hun så hvem det var, slo hun hendene foran ansiktet og hikstet «herregud!» før tårene spratt fra øynene hennes.

– Dere skal vite at det er lenge siden de to har sett hverandre, og det er tydelig at gjensynet er etterlengtet. Nå gråter snart alle her, utbrøt programleder Anders Hoff.

I kveld skal de tre gjenværende semifinalistene, Jan Gunnar Solli (37), Einar Nilsson (54) og Martine Lunde (22), ut i to danser hver for å avgjøre hvem som går til neste lørdags store finale.

Martine Lunde har den siste uken vært plaget av en smertefull beinhinnebetennelse, men lover overfor VG å gi alt.

- Det går bedre med foten, og jeg har blant annet fått laserbehandling som hjalp. Jeg har fremdeles smerter i foten når jeg danser, men nå skal jeg bare glemme det og gi alt på parketten i semifinalen, sier en offensiv Lunde til VG.

Mye tyder på at det blir svært jevnt i kveld. Etter tolv danselørdager har både Einar Nilsson - som kan bli den eldste «Skal vi danse»-finalisten noengang - og Martine Lunde begge sanket 384 poeng, mens Jan Gunnar Solli - som har seiret i fire dueller på rad - ligger kun to poeng bak.



FYRRIG ÅPNING: Jan Gunnar Solli og Rikke Lund.

Jan Gunnar Solli og dansepartner Rikke Lund var først ute lørdag med sin paso doble.

– Du eide hele nummeret! Du tar gulvet og leverer en skikkelig kraftfull paso doble, kom det begeistret fra dommer Merete Lingjærde.

Paret innkasserte tre niere og en tier - 37 poeng.

Martine Lunde i helhvitt og Fredric Brunberg kastet seg ut i en slowfox. Et løft, mente dommerne.

– Du viser at du fortjener å stå der du står, sa dommer Egor Filipenko.

Deretter ble Martine overrasket av en stor pakke som inneholdt kjæresten Alexander Sæterstøl som gikk ut av konkurransen tidligere i høst. Da brast det fullstendig for Martine som ikke hadde sett kjæresten på noen uker!

Det ble forresten 36 poeng på Martine og Fredric.

Alltid blide Einar Nilsson og Anette Stokke danset quickstep på et imponerende vis, skal vi tro dommerne.

– Du er en skikkelig entertainer, jeg koser meg så jeg nesten glemmer å se på beina dine, men det gjør ingenting, sa Tore Petterson.

Dommerne kvitterte det hundre prosents Bergen-innslaget med til sammen 36 poeng.

Jan Gunnar og Rikkes andre dans var wienervals til Etta James’ «At Last».

– Jeg blir så rørt, hjertet mitt banker litt ekstra... Kan jeg gi deg en klem? spurte dommer Trine Dehli Cleve og fikk den klemmen hun ba om.

Fire tiere ble det for wienervalsen deres - 40 poeng og 77 poeng til sammen.

VG følger semifinalen fortløpende i denne saken!