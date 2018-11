TROSSET SMERTENE: Martine Lunde og makker Fredric Brunberg. Foto: Frode Hansen

«Skal vi danse»-Martine brast i går da kjæresten dukket opp

TV 2018-11-10T18:33:03Z

Martine Lunde (22) klarte ikke å holde tårene tilbake da kjæresten Alexander Sæterstøl (22) plutselig dukket opp etter hennes første dans.

Publisert: 10.11.18 19:33 Oppdatert: 10.11.18 20:02

Han dukket opp i en svær pakke som programlederne presenterte for Martine. Da hun så hvem det var, slo hun hendene foran ansiktet og hikstet «herregud!» før tårene spratt fra øynene hennes.

– Dere skal vite at det er lenge siden de to har sett hverandre, og det er tydelig at gjensynet er etterlengtet. Nå gråter snart alle her, utbrøt programleder Anders Hoff.

I kveld skal de tre gjenværende semifinalistene, Jan Gunnar Solli (37), Einar Nilsson (54) og Martine Lunde (22), ut i to danser hver for å avgjøre hvem som går til neste lørdags store finale.

Martine Lunde har den siste uken vært plaget av en smertefull beinhinnebetennelse, men lover overfor VG å gi alt.

- Det går bedre med foten, og jeg har blant annet fått laserbehandling som hjalp. Jeg har fremdeles smerter i foten når jeg danser, men nå skal jeg bare glemme det og gi alt på parketten i semifinalen, sier en offensiv Lunde til VG.

Mye tyder på at det blir svært jevnt i kveld. Etter tolv danselørdager har både Einar Nilsson - som kan bli den eldste «Skal vi danse»-finalisten noengang - og Martine Lunde begge sanket 384 poeng, mens Jan Gunnar Solli - som har seiret i fire dueller på rad - ligger kun to poeng bak.

Jan Gunnar Solli og dansepartner Rikke Lund var først ute lørdag med sin paso doble.

– Du eide hele nummeret! Du tar gulvet og leverer en skikkelig kraftfull paso doble, kom det begeistret fra dommer Merete Lingjærde.

Paret innkasserte tre niere og en tier - 37 poeng.

Martine Lunde i helhvitt og Fredric Brunberg kastet seg ut i en slowfox. Et løft, mente dommerne.

– Du viser at du fortjener å stå der du står, sa dommer Egor Filipenko.

Deretter ble Martine overrasket av en stor pakke som inneholdt kjæresten Alexander Sæterstøl som gikk ut av konkurransen tidligere i høst. Da brast det fullstendig for Martine som ikke hadde sett kjæresten på noen uker!

Det ble forresten 36 poeng på Martine og Fredric.

VG følger semifinalen fortløpende i denne saken!