Hun fryktet jeg skulle fri til henne på TV

Einar Nilsson (54) og hans dansepartner har snakket mye sammen for å unngå misforståelser rundt intim-sonene. Samboeren fryktet at han skulle fri til henne på direkten da hun ble invitert til Oslo forrige helg.

Nå er maleren fra «Tid for hjem» klar for finalen i årets sesong av «Skal vi danse». Uansett hvordan det går, frykter han at neste uke og når hverdagen melder seg fort kan bli en nedtur.

– Jeg er redd det fort kan bli en tur ned i kjelleren. Dette har vært noen fantastiske uker med masse oppmerksomhet - og det liker jeg. Det kan nok bli litt stusslig. Men heldigvis går vi i gang med innspilling av nye «Tid for hjem»-episoder, så det hjelper litt.

Einar Nilsson er for mange årets store overraskelse i «Skal vi danse». Han har ikke vært den som har laget mest støy rundt seg selv. Ikke har han danset i tanga-truse, ikke har han trukket seg like før sending.

– Jeg har nok vært litt underdog i denne sammenhengen. Under presentasjonen av årets deltakere var det faktisk en journalist som spurte meg hvem jeg var og hva jeg hadde gjort.

Einar smiler når han tenker tilbake på hendelsen.

– Jeg er en type med en høy grad av selvtillit som er vant til å fikse ting, vant til å få til ting ganske så greit. Men slik har det ikke vært med dansingen. Det har ikke bare vært lett og jeg har virkelig måtte jobbe med ting, sier Einar.

Han kan ikke få takket sin dansepartner nok. Anette Stokke har vært enormt tålmodig og ikke latt seg vippe av pinnen av det Einar selv karakteriserer som en «masete bergenser med et behov for å bli sett».

– Vi har hatt en veldig god dialog. Danset godt og snakket godt sammen. Hatt en veldig åpen tone blant annet rundt dette med intimsonene. Det har vi avklart oss i mellom hele veien og på den måten unngått misforståelser, både oss i mellom og i forhold til andre. Dessuten har jeg også vært bevisst på å bli kjent med samboeren til Anette.

På hjemmebane har Einar selv en samboer og tre døtre. Tvillinger på 21 og en 16 åringen.

– Alle sammen sitter i salen under finalen. Samboeren min har også vært tilstede et par ganger tidligere. Forrige lørdag fryktet hun at jeg hadde invitert henne over for at jeg skulle fri til henne på direktesendt TV. Men det hadde kanskje ikke vært så kjekt, sier Einar med et lurt smil.