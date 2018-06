PUNGER UT: Fredrik Skavlan og samboer Maria Bonnevie, her i bryllupet til Jenny Skavlan i 2014. Foto: Frode Hansen

Skavlan kjøpte hus rett ved NRK: – Vant til å bo ved eksen

Publisert: 06.06.18 10:38

Programleder Fredrik Skavlan (51) har brukt 21,6 millioner på en del av en tomannsbolig et steinkast unna NRK – og skal bruke mer.

Det er Dagens Næringsliv som bringer nyheten om at Skavlan, som i går avslørte at han går fra NRK til TV 2 , har kjøpt seg ny bolig i Oslo.

Ifølge tinglysningen var prisen på boligen, en del av en tomannsbolig, på 21,6 millioner kroner. Bare Skavlan står som kjøper.

Den høye prisen til tross, 3,6 millioner over prisantydningen på 18 millioner kroner, programlederen akter å gjøre en del i sitt nye hjem.

«Arkitekttegnet, vertikaldelt halvpart med oppgraderingsbehov», sto det i annonsen.

– Det er kjempefint, men vi må gjøre mye der. Det er et utrolig hyggelig område, bare et steinkast unna der jeg bor nå, sier Fredrik Skavlan til VG.

– Det er rett ved siden av NRK. Men der jeg bor nå bor jeg også like ved eksen min, så det er jeg vant til.

Skavlan understreker at han og samboer Maria Bonnevie (44) vil beholde leiligheten i Stockholm.

– Men datteren vår begynner på skole, så da er det veldig bra å ha et holdepunkt. Det er litt vanskeligere å reise frem og tilbake, sier Skavlan.