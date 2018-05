FIKK SPARKEN: Roseanne Barr, her på Golden Globe-utdelingen i Beverly Hills 7. januar. Foto: Jordan Strauss / Invision/AP

Donald Trump reagerer på Roseanne Barr-tvitring: – Jeg fikk aldri beklagelse

Publisert: 31.05.18 04:15

TV 2018-05-31T02:15:11Z

Etter at Roseanne Barrs TV-program ble kansellert på grunn av en rasistisk Twitter-melding og kanalsjefen beklaget, tvitrer USAs president at han ikke har fått noen beklagelse for stygge kommentarer fra kanalen.

Det har vært mange reaksjoner i kjølvannet av at skuespiller Roseanne Barr skrev en Twitter-melding tirsdag der hun kom med rasistiske utspill mot borgerrettsforkjemperen Valerie Jarrett (61).

Først beklaget TV-selskapet ABC, så beklaget Roseanne Barr selv. Så skyldte Barr på at hun hadde tatt sovepiller, og onsdag kom reaksjonen fra president Donald Trump .

Presidenten har tidligere uttrykt støtte til skuespilleren, han ringte henne etter at hun gjorde comeback med programmet «Roseanne» 20 år etter at det gikk av luften.

Onsdag skrev Trump på Twitter:

«Bob Iger fra ABC ringte Valerie Jarrett for å gi beskjed om at «ABC ikke tolererer slike kommentarer» som Roseanne Barr hadde kommet med. Jøss, han ringte aldri president Donald J. Trump for å beklage de FRYKTELIGE kommentarene sagt om meg på ABC. Kanskje jeg bare ikke fikk telefonen?»

Ifølge The New York Times har også Roseanne Barr selv vært svært aktiv med å retvitre og skrive oppdateringer på Twitter onsdag, i flere timer etter at hun beklaget og sa hun ville forlate det sosiale mediet.

Hun skrev først, før hun slettet det:

«Jeg angrer dypt på mine kommentarer fra i går natt på Twitter. Først av alt vil jeg si unnskyld til Valerie Jarrett, til ABC og hele staben i «Roseanne». Jeg beklager at jeg serverte en tankeløs spøk – som ikke reflekterer mine verdier. Jeg elsker alle mennesker, og jeg er svært lei meg».

Onsdag skrev Barr også, før hun slettet det, ifølge NYT:

«Klokken var to på morgenen og jeg tvitret mens jeg tok Ambien». Ambien er en sovemedisin.

Tidligere Obama-rådgiver Valerie Jarrett har sagt hun ønsker at hendelsen kan være noe å lære av. På et arrangement i Hearst Tower med tittelen «Everyday Racism in America» tirsdag kveld, sa hun:

– Det går bra med meg. Framfor alt synes jeg vi må snu dette til noe vi kan lære av.

Jarrett ble født i Iran av amerikanske foreldre og har ifølge ABC News tidligere blitt beskyldt for å ha vært praktiserende muslim mens hun jobbet for Obama.

På arrangementet oppfordret hun amerikanerne til å snakke om hverdagsrasisme.

Presidenten ble så begeistret da «Roseanne» begynte igjen at han ringte til Barr og skrøt etter første episode, som fikk 27 millioner seere. Det bekreftet pressesektretær Sarah Huckabee Sanders i Det hvite hus til New York Times .

– Trump ringte for å gratulere henne med at «Roseanne» har gjenoppstått, og samtidig takke henne for støtten, opplyste Sanders.

Barr, som har kjent Trump i lang tid, fortalte da på «Good Morning America» hvordan hun opplevde samtalen:

– Vi snakket om mye. Han gleder seg på mine vegne og gratulerte med de høye seertallene, sa hun.