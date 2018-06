SKAPER: Forfatter George R. R. Martin skrev bokserien TV-serien er basert på. Leserne venter fremdeles på de siste bøkene i serien. Har på Emmy-utdelingen i 2015. Foto: VALIERE MACON / AFP

Klart for ny «Game of Thrones»-serie

Publisert: 09.06.18 04:21

HBO har gitt klarsignal til å lage en pilotepisode på en ny TV-serie i «Game of Thrones»-universet.

Det melder Deadline fredag kveld. Det dreier seg altså om pilotinnspilling av en ny serie fra « Game of Thrones »-forfatter og produsent George R. R. Martin og manusforfatter Jane Goldman – kjent for «Stardust», «Kick-Ass» og «Kingsman». Handlingen skal utspille seg flere tusen år før handlingene i TV-serien «Game of Thrones».

HBO har tidligere fortalt at de utvikler hele fem ulike «spinoff»-serier knyttet til «Game of Thrones»-universet, og nå har altså den første fått klarsignal. At det lages en pilot eller test-episode av en serie betyr likevel ikke at den kommer på skjermen. Men det er første skrittet på veien til å settes i produksjon.

Piloten er skapt av Goldman og Martin, skrevet av Goldman basert på en historie skapt av Martin og henne. Prosjektet har så langt ikke noe navn, men det er klart at handlingen ligger i fjerne fortid for det vi har sett på skjermen så langt.

Ifølge Deadline skal serien beskrive «Verdens fall fra den gylne heltealderen til dypt mørke. Og kun én ting er sikkert: Westeros’ skrekkelige hemmeligheter, hvitvandrernes virkelige opphav, Østens mysterier og Stark-legendene … Det er ikke historiene vi tror vi kjenner».

«Game of Thrones»-produsentene David Benioff og D. B. Weiss har ingenting med den nye serien å gjøre.

Da HBO-sjef Casey Bloys ble spurt av Deadline i januar om hvor mange av de fem prosjektene HBO kunne ende opp med å satse på, svarte han:

– Alt fra null til fem, men mest sannsynlig rundt én.

Den nye og avsluttende sesongen av «Game of Thrones» komemr i 2019, og en ny serie fra universet er anslått til 2020.