LOT SEG SJARMERE: Gunhild Dahlberg traff samboeren Kristian i 2008, men det tok lang tid før hun forelsket seg. Foto: Privat

Gunhild Dahlberg om kjæresten: – Han var masete

TV 2018-08-27T17:27:32Z

«Jakten»-programleder Gunhild Dahlberg møtte kjæresten Kristian for nesten ti år siden. – Men det var overhodet ikke kjærlighet ved første blikk, sier hun.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 27.08.18 19:27

«Jakten på kjærligheten» er tilbake på norske TV-skjermer mandag kveld, men denne gang uten Katarina Flatland (29) ved programlederroret. Flatland takket nemlig i vår ja til å lede «Idol», og dermed er det Gunhild Dahlberg (43) som får ansvaret for å geleide årets TV-bønder på romantikkens vei.

Selv møtte den nye «Jakten»-programlederen kjæresten Kristian i 2008. Men de to fant ikke umiddelbart tonen.

– Det var overhodet ikke kjærlighet ved første blikk. Jeg syntes bare at han var masete. Jeg var veldig skeptisk fordi jeg hadde hatt kjærlighetssorg. Og så hadde jeg det kjempebra med der jeg var i livet. Jeg var singel og hadde en jobb jeg likte veldig godt. Jeg tenkte at ingen kan gjøre livet mitt bedre, forteller hun åpenhjertig til VG.

Først året etter, i 2009, skjedde det noe. Fram til da var Dahlberg kald og avvisende.

– Han var jo veldig forelsket i meg, mens jeg var over alt og fram og tilbake. Jeg sendte forskjellige signaler til ham, så han ble veldig forvirret, stakkars. Det angrer jeg på i dag, tenk at jeg sa det jeg sa. Herregud, jeg var så slem og direkte. Jeg sa til ham flere ganger at det aldri kommer til å bli oss.

– Men så skjedde det noe?

– Ja, jeg ble forelsket. Skråstrek forhekset, det er jo det man blir.

– Hva var det du forelsket deg i?

– Jeg tror det rett og slett var det at han er hel ved. En trygg fyr, rett og slett kjærestemateriale. Det er ikke alle som er der i livet at man klarer å være en kjæreste. Man må være en god partner for at forholdet skal vare, sier hun.

Dahlbergs samboer er kjent med VGs omtale, men ønsker ikke å uttale seg.

Dermed gikk det slag i slag, og nå er paret samboere i Oslo. Sammen har de to barn, som er 6 og 3 år gamle.

Ekstra morsomt for den nye «Jakten»-programlederen er at kjæresten også er stor fan av programmet hun nå leder.

– Ja, vi har sett de fleste sesongene sammen bortsett fra da jeg bodde tre år i båt. Det er bare to programmer vi pleier å se sammen, og det er «Jakten på kjærligheten» og «Åsted Norge». Det ser vi lineært. Så på mandager er det ikke noe lesing for barna, da prøver vi bare å få dem i seng så tidlig som mulig.

– Nå venter du kanskje bare på at Kristian skal fri?

– Ha ha, det blir overskriften, kanskje? Neida, vi har ikke tid, vi har to barn og alt går i et hakkende kjør. Vi får kanskje gifte oss i en pause av «Jakten på kjærligheten» litt utpå høsten, sier hun spøkefullt.

Nå gleder 43-åringen seg til å komme igang for fullt med høstens bonderomantikk. Og ifølge programlederen blir det mye følelser i tiden som kommer.

– Jeg har selv grått fire ganger under opptak. Og nå som jeg har fått være en del av dette, har jeg fått bekreftet hvor ekte programmet egentlig er. Mange av dem vil jo ikke engang være på TV, de vil bare finne kjærligheten. Så det kan være vanskelig å intervjue dem, forteller hun til VG.