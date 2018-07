GROV UTSKJELLING: Greg Thomson hentet frem de groveste ord og uttrykk under en veldedighetsarrangement til inntekt for handikappede. Foto: SKJERMDUMP/Sky News

Nyhetsanker slutter etter å ha skjelt ut publikum

Publisert: 22.07.18 20:50

TV 2018-07-22T18:50:25Z

Greg Thomson, nyhetsanker på australske Sky News og Fox Sport, trekker seg fra jobben, etter at han bannet og skjelte ut publikum under en veldedighetsmiddag hvor han var konferansier.

Han brukte ord og uttrykk som «kan dere for helvete holde kjeft» og det som langt verre var, ifølge den engelske avisen Daily Mail .

Hendelsen fant sted 13. juli i forbindelse med veldedighetsmiddag til inntekt for handikappede hvor de tilstedeværende hadde betalt 270 australske dollar – eller rundt regnet 1700 norske kroner per kuvert. Publikum svarte med å pipe ut den profilerte TV-personligheten for hans oppførsel.

Torsdag postet Thomson denne tweeten hvor han informerer om at han slutter i jobben som nyhetsanker og beklager dypt sin oppførsel under middagen i forrige uke.

– Jeg beklager på det sterkeste at jeg på denne måten tok oppmerksomheten bort fra det viktige arbeidet som organisasjonen Inala gjør, skriver han blant annet.