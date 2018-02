SPØKEFULL: Frank Løke lar seg ikke be to ganger når han får en morsom idé. Heller ikke da han var «alene hjemme» med Pål Anders Ullevålseters kone, Mette Solli. Foto: Frode Hansen/VG

«Farmen kjendis»-Frank: – Noen synes jeg er en drittsekk uansett

Publisert: 16.02.18 18:05 Oppdatert: 16.02.18 18:28

TV 2018-02-16T17:05:09Z

Mange har latt seg provosere av Frank Løke både under og etter «Farmen kjendis». Men den tidligere håndballstjernen tar seg ikke nær av kritikken.

«Farmen kjendis» hadde såvidt kommet i gang da Erlend Elias ble Frank Løkes «første offer» på Instagram, da Løke - to ganger - sammenlignet kjendisstylisten med Nord-Koreas statsoverhode Kim Jong-Un.

Men Erlend Elias er langt fra alene om å bli tullet med på den populære Instagram-kontoen. Senere har blant andre «Farmen kjendis»-deltager og tidligere skuespiller Lene Elise Bergum lidd samme skjebne, men da hadde spøken seksuelle undertoner.

Torsdag denne ukena var det Pål Anders Ullevålseters tur. For mens Pål Anders var opptatt med «Senkveld»-innspilling, dukket det plutselig opp et bilde av Frank i seng med «Farmen kjendis»-vinnerens kone, Mette Solli.

«Tror du Pål Anders Ullevålseter er mest forbannet på at jeg prøvekjørte kona Mette Solli i hans egen seng, eller at jeg prøvekjørte sykkelen hans i garasjen?», skriver han under bildet.

Selvsagt en fleip. Men på mobilapplikasjonen «Jodel» raser debatten om Frank Løkes stadig mer elleville Instagram-sprell.

«Barnslig, uspiselig og tragisk» er bare noen av karakteristikkene mot 38-åringen. Andre synes postene som oftest er morsomme.

– Jeg var hjemme hos Pål Anders og kona, og var alene med Mette mens Pål Anders var opptatt med «Senkveld». Og da så jeg mitt snitt til å spise litt av forretten, sier Frank lattermildt når VG ringer.

Han lar seg ikke påvirke av kritikken fra enkelte.

– Jeg får sykt mange tilbakemeldinger fra folk som synes det er gøy det jeg legger ut. Mange mener at de i starten lurer på hva i alle dager jeg driver med, men at de etter hvert som de blir kjent med meg skjønner at det er gjort med selvironi og humor, forteller han.

For dette er ren og skjær humor, ifølge Frank.

Pål Anders forsikrer overfor VG at han ikke tok seg nær av spøken. Han så Instagram-bildet av kona si i seng med Frank først da han kom hjem fra TV-innspillling og tok det med knusende ro.

– Det var bare koselig. Vi synes det er fint å hjelpe Frabk litt, sier Pål Anders.

Heller ikke de tidligere Instagram-postene til Frank har fått Pål Anders til å steile, selv om noen av dem har gått spesielt ut over ham.

– Han gjør det bare for å ha moro med meg. Vi holder på sånn hele tiden. Og så er det alltid gøy å gi Frank en positiv opplevelse. Han har jo tapt hver eneste gang han har møtt meg, flirer motocross-utøveren.

Frank sier at han legger ut det han synes er morsomt å legge ut – selv om noe kanskje kan være litt drøyt.

– Det er alltid noen som slenger dritt, eller som mener at jeg er en drittsekk uansett. Men heldigvis er jeg trygg på meg selv, og tør å si ting som de er. Men det er klart, humoren min appellerer ikke til alle, for det er jo litt «garderobe-humor» over det.

– Hva har du si til dem som mener du er uspiselig?

– Jeg kan ikke si så mye til dem, egentlig. Jeg legger ikke ut ting basert på andres humor. Hver og én får velge selv om de synes det er morsomt eller ei.

– Hvor lenge var du til sengs med kona til Pål Anders, Frank?

– Haha, jeg trengte bare fem minutter. Det var «kjapt og gæli». Jeg brukte lenger tid ned i garasjen og plukket på den sykkelen hans for å si det sånn, sier han lattermildt til VG.