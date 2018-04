ANKLAGER: Janice Dickinson på vei inn til rettssalen i Norristown torsdag. Foto: MARK MAKELA / POOL

Janice Dickinson om Bill Cosby: – Han var hele «USAs pappa», og han lå oppå meg

Tidligere supermodell Janice Dickinson (63) inntok vitneboksen i retten torsdag og utbroderte hvordan Bill Cosby (80) skal ha dopet og voldtatt henne.

Den angivelige hendelsen stammer fra 1982, da Dickinson var på høyden av sin modellkarriere. Dickinson har tidligere snakket ut i media om den angivelige overgrepssaken, og i går gjentok hun alle påstandene i rettsalen i Norristown, Pennsylvania.

Dickinson vitnet om at Cosby skal ha gitt henne en pille han sa var for menstruasjonssmerter. I stedet skal medikamentet ha lammet kroppen hennes så hun ikke klarte å gjøre motstand.

Ifølge Time forklarte 63-åringen i detaljer om det påståtte overgepet, som hun beskrev som «avskyelig».

– Jeg samtykket ikke til dette. Han var hele «USAs pappa, og han lå oppå meg. En gift mann, far til fem barn. Jeg tenkte på hvor feil det var. Hvor veldig feil det var, skal hun ha uttalt i retten.

Dickinson fortalte videre at hun fikk «blackout», men at hun våknet dagen etter med smerter i underlivet og sæd mellom lårene. Cosby skal ha benektet at noe hadde skjedd.

– Da jeg konfronterte ham, så han på meg som om jeg var gal. Jeg ville bare slå ham. Plante knyttneven i ansiktet hans, fortalte Dickinson foran dommeren.

Også fire andre kvinner sto frem i rettssalen i går og forklarte om hvordan den tidligere «Cosby Show»-stjernen angivelig forgrep seg på dem.

Rettssaken vil gå over flere dager, og fredag skal flere kvinner i vitneboksen, deriblant Andrea Constand (45), som hevder at Cosby voldtok henne i 2004. Cosby har hele tiden hevdet at hun frivillig hadde sex med ham. Likevel betalte han seg ut av et sivilt søksmål i 2006.

Cosby nekter konsekvent for å ha forgrepet seg på det store antallet kvinner som har stått frem med beskyldninger mot ham.

Over 50 år har gått siden unge Cosby startet karrieren som standup-komiker på klubber rundt om i USA. Siden fulgte en glansperiode som strakk seg over 30 år uten riper i lakken. Cosby, som har fans i alle aldre, har i alle år blitt betraktet som en av verdens mest folkekjære stjerner og et ikon innen komedie.

Han ga ut en rekke komikeralbum, og markerte seg i 1965 som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser. Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV. Men aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984-1992. Det var den første serien som dreide seg rundt en farget familie, og som ble vist i beste sendetid verden over. Også i Norge var Cosby-familien, hvor Bill spilte pappa, et samlingspunkt hver lørdag.