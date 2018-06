LANSERER NY SERIE: Anna Regine Ellingsæter (t.v) - og Pia Tjelta lanserte tirsdag «Lykkeland», NRKs storsatsing på seriefronten denne høsten. De to spiller henholdsvis svigerdatter og svigermor. Foto: Mattis Sandblad /VG

Anna debuterer i NRK-serie til 90 millioner

Publisert: 20.06.18 05:37

Hun er er 22 år og har aldri hatt en rolle av betydning tidligere. Men til høsten møter vi Anna Regine Ellingsæter i en av hovedrollene i NRKs nye store dramaserie til over 90 millioner kroner. Debutanten får gode råd av veteranen Pia Tjelta (40) som spiller hennes svigermor i «Lykkeland».

– Jeg er ikke akkurat en erfaren skuespiller. Dette er en gullbillett for meg. Rett og slett. Så nå håper jeg bare på det beste, sier Anna Regine Ellingsæter til VG.

Sammen med tre andre unge, ukjente skuespillere, Amund Harboe (20) Malene Wadel (20) og britiske skuespilleren Bart Edwards (28), har hun en av hovedrollene i «Lykkeland» - en dramaserie om starten på det norske oljeeventyret. Handlingen utspiller seg i Stavanger i perioden 1969 til 1972. Pia Tjelta har rollen som Anna Regines svigermor i «Lykkeland».

– Vær tålmodig, bruk tid. Jobb hardt, lær deg å håndverket til fingerspissene. Det er viktig. Jeg kunne nok klart meg uten teaterskolen, men jeg er veldig glad for at jeg gikk der, sier Pia Tjelta.

«Lykkeland» * Norsk dramaserie i åtte deler. * Premiere på NRK1 i oktober. * Mette M. Bølstad er manusforfatter, mens Petter Næss har regi. * Handlingen i «Lykkeland» starter i et kriserammet Stavanger sommeren 1969. Vi følger fire unge mennesker som kastes inn i en virvelvind av endringer og nye muligheter når tidenes oljefunn blir gjort på norsk sokkel. * I rollene møter vi: Anne Regine Ellingsæter, Amund Harboe, Malene Wadel og Bart Edwards. Mens Pia Tjelta og Per Kjerstad spiller det rike reder-paret.

– Jeg er helt overveldet over å få denne rollen. Det er en stor rolle, sier Anna Regine Ellingsæther.

I konkurranse med nærmere tre hundre unge skuespillere, var hun en av de de fire som ble plukket ut til hovedrollene i serien.

– Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg studerte ved DT Danseteater i København - og det var tilfeldig at jeg var hjemme i Stavanger akkurat da det var audition. Først fikk jeg beskjed om at jeg ikke hadde gått videre, men to måneder senere ble jeg kontakter igjen, sier Anna Regine.

Hun legger ikke skjul på hvor stolt hun er over å ha fått rollen som Anna Hellevik, som kommer fra en fattig bondefamilie. Hun er forlovet med Christian, sønn av en av Stavangers mektigste bedriftseiere. Hans mor spilles av Pia Tjelta.

– Jeg har fått mye hjelp underveis både fra regissør og manusforfatter, sier den unge hovedrolleinnehaveren.

Men hun har også fått hjelp fra sin egen far, Alv Erik Ellingsæter.

– Han var 21 år på det tidspunktet serien starter og kunne fortelle meg mye om hvordan det var i Stavanger den gangen. Siden jeg er fra byen kjenner jeg meg selv igjen i rollen, trekker paralleller og på den måten blir det lettere å forstå hvordan min rollefigur hadde det, sier Anna Regine.