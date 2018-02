FIKK KJEFT: Lene Elise Bergum tok et oppgjør med Frank på Tinget før søndagens tvekamp. Men ifølge henne selv, er mye av det hun kommuniserte klippet vekk av TV 2. Foto: TV 2

«Farmen kjendis»: - TV 2 har klippet bort mobbingen

Publisert: 04.02.18 22:00

Lene Elise Bergum er ute av «Farmen kjendis» etter først å ha tatt et knallhardt oppgjør med Frank Løke.

Søndag gikk den aller siste tvekampen av stabelen i «Farmen kjendis», og etter en intensiv sagekonkurranse ble det klart at tidligere «Hotel Cæsar»-skuespiller Lene Elise Bergum må forlate gården etter å ha tapt mot tidligere «Jakten på kjærligheten»-bonde, Inga Berit Lein.

– Etter at Dennis gikk ut i forrige uke visste jeg at det kom til å bli jentekamp nå. Så jeg gikk bare og ventet, og skjønte at jeg kom til å havne i kamp. Men jeg hadde uansett fått mine opplevelser, og bilen var ikke så viktig for meg. Jeg synes overhodet ikke det var kjipt å ryke ut, sier Lene Elise til VG.

Tok oppgjør med Frank

Men det er noe helt annet som er det store samtaleemnet blant deltagerne denne nest siste «Farmen kjendis»-uka, og det er den «uhyggelige» tonen mellom tidligere håndballstjerne Frank Løke og modell Maiken Wahlstrøm Nilssen.

– Maiken gikk til slutt bare rundt og gråt, og hun ville ikke være til stede når vi spiste frokost eller lunsj. Og så turte hun ikke gjøre noe annet enn det Frank sa, forteller Lene Elise.

På Tinget før søndagens tvekamp fikk TV-seerne se glimt av at Lene Elise tok et oppgjør med 37-åringen. Men ifølge henne selv, ble det sagt mye mer enn hva som kom fram på TV.

– Ja, det er ganske mye som er klippet bort. Når jeg opplever urettferdighet som dette, da er jeg klar i meldingene mine. Og for meg var det viktig å understreke at jeg ikke aksepterte måten han pratet til henne på. Derfor holdt jeg en mye lengre tale om hvordan man skal behandle andre mennesker.

– Ufint

Under TV-innspillingen ga Lene Elise sin venninne beskjed om at hun skulle «gjøre som vanlig», og at hun hadde «ryggen hennes» om noe mer skulle skje.

– Når man ser at Maiken er redd og vil hjem, da bør det ringe noen bjeller hos voksne Frank Løke. Han burde trukket seg tilbake, og ikke fortsatt med all denne fyringen og hakkingen. Hadde det skjedd en eneste gang til, ville jeg virkelig skapt bråk der inne.

– Var det mobbing, synes du?

– Jeg vil heller si at jeg ikke syntes dette var greit, og det var noe jeg ikke aksepterer - hverken på «Farmen» eller på utsiden. Noen kalte det mobbing, men jeg synes bare det var ufint. Men det er mottageren som bestemmer om det er mobbing eller ei.

– Dømmende og mannsjåvinistisk

Til VG legger ikke Maiken skjul på at hun var langt nede etter behandlingen hun fikk av Frank.

– Jeg følte at han trengte å ha noen å blåse ut på, og da var det lett å velge seg ut den «unge snella» som til vanlig jobber som modell. Jeg ble den naturlige «punching bag’en», mener hun.

Hun tror eks-håndballspilleren så at hun er en åpen person, og utnyttet seg av det.

– Og så var jeg jo den eneste modelljenta der. Jeg oppfattet ham som litt dømmende og mannsjåvinistisk, og jeg tror ikke han vet hvor beinhard jobb det er å være modell. Han følte for å si og gjøre det han ville hele tiden, men på tomannshånd var han annerledes og sa andre ting.

– Og så var det vel litt for å lage action. Han maser jo på seg konflikter, jeg tror han trenger det adrenalinet sitt på alle mulige måter.

– Han prøvde å ta meg

– Følte du deg mobbet?

– På ett punkt opplevde jeg det som mobbing, men jeg kan vel nesten ikke si det siden det meste av det er klippet bort av TV 2 . Han prøvde uansett å ta meg.

I onsdagens episode fikk seerne se at Maiken og Frank hadde en én til én-prat der målet var å skvære opp. Det gikk ikke veldig bra.

– Vi prøvde å ordne opp, men han ble ikke noe bedre etter det, mener Maiken, som også synes det er synd at det virker som hun ikke jobber på «Farmen»-gården.

– Jeg var en av dem som jobbet hardest, men også det er klippet bort. Jeg jobbet mye hardere enn det som kom fram på TV - noe jeg synes er fryktelig synd at blir tatt bort.

For:

– Jeg ville vise at det man jobber med ikke definerer hvem du er som person. Det er mange som har meninger om bransjen min uten at de er i nærheten av å vite omfanget av hva det innebærer å ha dette som fulltidsjobb. Men TV 2 klipper som de vil. Så man kan ikke gjøre noe med det.

– Bør tåle dette

Frank Løke selv slår tilbake mot kritikken fra Maiken og Lene Elise.

– Maiken sto med pekefingeren hele den uka hun var storbonde, og sov bort hele dagen da Stian «Staysman» overtok den rollen. Da sa jeg rett og slett ifra. Og mens Inga Berit la seg flat, gikk Maiken rett i angrepsposisjon. Hun skulle diskutere med meg hele tiden, sier han til VG.

37-åringen kjenner seg ikke igjen i påstandene fra sine kvinnelige «Farmen kjendis»-konkurrenter.

– Jeg var direkte, og ba henne begynne å jobbe. Og det bør hun f... meg tåle når hun selv har stått med pekefingeren hele uka. Men jeg er ikke feilfri, og var kanskje litt hard der inne.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, har følgende å si om konflikten mellom Frank og Maiken.

– Det meste av det som blir filmet under oppholdet kommer ikke på skjermen til slutt. Vi hørte ikke noe fra Maiken underveis om at hun følte seg mobbet, og det var heller ikke slik vi opplevde dette underveis.

– Utrolig skuffet

Men den dårlige stemningen mellom Maiken og Frank var ikke det eneste som skapte dårlig stemning på gården. Søndag kom det nemlig frem at Lene Elise og Inga Berit har gjemt unna mat fra fellesskapet. Det fikk spesielt Frank til å reagere.

– Selv om vi er gode venner i dag, vil jeg si at jeg mistet respekten for hele Lene Elise etter at hun stjal fra fellesskapet. Det er bare trist, mener han.

For:

– Det har kanskje ikke kommet så godt fram på TV, men jeg skryter mye av Inga Berit og Lene på kamera hele veien. Og da ble jeg utrolig skuffet da jeg skjønte at de hadde stjålet.

Mest av alt reagerte Frank på at han selv hadde tatt en krangel med en kvinne på markedet, fordi han trodde hun hadde lurt ham sist de handlet.

– Jeg kjøpte ti kilo bygg på markedet sist jeg var der, og fant ut at vi bare hadde seks eller syv kilo igjen. Det manglet tre kilo. Da ble jeg dritforbanna, så neste gang vi var på markedet sa jeg til kvinnen på markedet at vi skulle ha tilbake de kiloene hun hadde «lurt oss for» sist. Men dette var det jo andre som sto bak.

– Stjeling er det verste

Ifølge Frank, foregikk matstjelingen allerede fra uke én. Det er feil, mener Lene Elise.

– Det var én dag vi gjemte bort maten, så det stemmer ikke. Ingenting forsvant før den dagen vi bestemte oss for ikke å gi noe tilbake til fellesskapet. Og det skjedde mellom mentor ankom gården og andrekjempevalget, hevder hun.

– Det aller verste jeg vet er folk som stjeler og ikke bidrar. Å ta fra andre er ufyselig. Ingenting gjør meg mer forbannet, kontrer Frank.

«Farmen kjendis» fortsetter på mandag. Da er det nemlig klart for den store finaleuka.