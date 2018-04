SPAK: Ant McPartlin utenfor Wimbledon Magistrates' Court i London mandag. Foto: Chris J Ratcliffe / Getty Images Europe

TV-stjernen Ant McPartlin dømt – la seg langflat

Publisert: 17.04.18 11:40

«Britain’s Got Talent»-kjendis Ant McPartlin (42) mistet lappen og er dømt til å betale nesten én million kroner etter å ha krasjet bilen i fylla.

Ganske nøyaktig en måned etter den dramatiske hendelsen i London, møtte programlederen i går i retten. Der innrømmet han skyld på alle punkter.

Boten lyder på svimlende 960.000 kroner. I tillegg må McPartlin klare seg uten førerkort i 20 måneder, melder BBC .

Boten skal være blant de høyeste som noensinne er gitt for fyllekjøring i Storbritannia . Dommeren skal ha lagt til grunn at 42-åringen er en suksessrik entertainer med en inntekt på om lag halvannen million kroner i uken.

Bagrunn : TV-programleder i varetekt etter bilkrasj

Det var en fåmælt og ydmyk 42-åring som henvendte seg til pressen utenfor rettslokalet etter at dommen hadde falt.

– La meg si noen få ord. Jeg er dypt lei meg for det som har skjedd. Man bør forvente høyere standard. Selv har jeg høyere forventninger til meg selv. Jeg har skuffet både meg selv og veldig mange andre. For det beklager jeg på det sterkeste. I tillegg vil jeg si unnskyld til alle som var involvert i kollisjonen. Jeg er takknemlig for at ingen ble alvorlig skadet, sa McPartlin før han hastet av gårde uten å svare på spørsmål fra journalister.

McPartlin strøk på blåsetesten til politiet 18. mars etter først å ha krasjet inn i to andre kjøretøy. I en av de andre bilene satt et par med sin tre år gamle datter. Den lille jenta ble fraktet til sykehus.

Paret var til stede i retten og vitnet om at de kunne ha dødd på grunn av det de beskrev som McPartlins uvettige kjøring.

TV-stjernen skal ha hatt dobbelt så høyt alkoholinnhold i blodet som tillatt. I retten leste McPartlin opp et brev der det sto at han tar fullt ansvar for handlingene sine, og at han «skammer seg og er full av anger».

Programlederen, kjent fra TV-duoen Ant & Dec og fra programmer som «Britain’s Got Talent», «I’m A Celebrity», «Pop Idol» og «Text Santa», hadde moren sin med i bilen da ulykken skjedde.

Ifølge øyenvitner kranglet McPartlin høylytt med politiet under pågripelsen . Hendelsen skapte store overskrifter i britiske medier dagen derpå.

Kvelden før bilulykken var McPartlin på skjermen med kollega Declan Donnelly i «Ant & Dec's Saturday Night Takeaway». Programlederduopen har høstet en rekke priser i hjemlandet. I 2016 ble de hedret med OBE, Officer of the Order of The British Empire, for sin innsats innen kultur og underholdning.

McPartlin har imidlertid slitt den siste tiden. I fjor sjekket han frivillig inn på en rehabilteringsklinikk for å få bukt med pilleavhengighet. Han ligger også i skilsmisse fra kona, som han har vært gift med i 11 år. Bruddet anslås å koste programlederen svimlende summer.

