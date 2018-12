PRISBELØNT: Mayim Bialik, her med trofé under Critics' Choice Awards i januar i januar i år. Foto: Chris Pizzello / AP

«The Big Bang Theory»-stjernen Mayim Bialik knust av kjærlighetssorg

TV-stjernen (43) er nylig blitt ufrivillig singel. Nå gruer hun seg til jul.

Publisert: 19.12.18 14:27

Mayim Bialik, best kjent fra «The Big Bang Theory» og «Blossom», blogger åpenhjertig om sin nye sivilstatus. Etter fem år har forholdet til kjæresten, som hun aldri har navngitt offentlig, tatt slutt. Og det var ikke skuespillerens eget valg.

« Min kjærlighetshistorie er ikke eksepsjonell i seg selv, men HAN var. Eller er. Og jeg var en eksepsjonell versjon av meg selv sammen med ham. I fem hele år. Og nå er det over », skriver hun.

Kjæresten valgte å avslutte forholdet i november.

« Hvis det noensinne fantes en historie som ikke burde ende på denne måten, så tror jeg det må være denne. Men han har sin egen vilje, og uansett hvor sterkt jeg skulle ønske at jeg kunne kontrollere den viljen, så kan jeg ikke det. Så her er vi », fortsetter 43-åringen.

Om timingen

Å gå inn i juletiden med knust hjerte, er noe hun gjerne skulle sluppet.

« Det finnes aldri noe godt tidspunkt for et brudd, men den verste tiden er nå. Så hvis han leser dette, vil jeg si at jeg misliker timingen. Si hva du vil, men høytider er ikke den tiden på året man vil være nysingel. »

TV-stjernen påpeker at det er på denne tiden TV-skjermen flommer over med reklamer rettet mot menn som kan tenke seg å overøse kjæresten med dyre smykker. Bialik går også langt i å antyde hun hadde håpet å være nærmere et nytt ekteskap ved året slutt.

« Nå er det også høytid for frierier, og det ville være løgn hvis jeg nektet for å ha håpet på at denne julen skulle by på et løfte om en sikker fremtid for meg », skriver hun.

Bialik runder av blogginnlegget med å presisere at verden ikke går under, og at hun skal klare å bevege seg videre.

Som det religiøse mennesket hun er, skriver Bialik, tror hun at høyere makter har en plan. Hun koster også på seg noen gode råd for å komme seg gjennom julen til andre som er i samme situasjon som henne selv. Blant punktene er å styre unna trist musikk – samt å oppsøke hjelp, enten profesjonelt eller hos venner og familie.

« Det er lys i enden av tunnelen », skriver hun.

Skilt fra før

Bialik har et ekteskap bak seg fra før, og to sønner på ni og 12 år. Det var kort etter skilsmissen i 2012 at hun møtte sin nye kjæreste. 43-åringen har tidligere hyllet eksmannen for deres gode samarbeid etter bruddet.

«The Big Bang Theory» er den største TV-komediesuksessen siden «Seinfeld» og «Friends». I sommer kunngjorde imidlertid CBS at de er klare for å sette punktum . I mai neste år går den aller siste episoden på lufta i USA.

