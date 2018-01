DØD: Det blir bekreftet at den tidligere «Glee»-skuespilleren Mark Salling ble funnet død i nærheten av sitt hjem tirsdag. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

«Glee»-skuespiller Mark Salling er død

Publisert: 30.01.18 20:19

TV 2018-01-30T19:19:17Z

I desember var han tiltalt og tilsto i en alvorlig straffesak. Tirsdag ble han funnet død.

Det bekrefter hans advokat Michael J. Proctor overfor Us Magazine .

– Mark Salling døde tidlig tirsdag morgen. Hans mor, far og bror, ber om at respekt for sitt privatliv i denne perioden, sier Proctor.

Ifølge TMZ, som først omtalte denne nyheten, skal liket TV-stjernen ha blitt funnet ved et elveleie i nærheten av hjemmet sitt i Los Angeles. Us Magazine skriver at Los Angeles Police Department opplyser over magasinet at Salling trolig har tatt sitt eget liv..

AP skriver at en polititjenestemann, som ikke har myndighet til å uttale seg offentlig, sa til nyhetsbyrået at politiet fant Salling hengende i et elveleie og at skuespillerens død etterforskes som selvmord.

Mark Salling var ifjor høst tiltalt for besittelse av 50.000 bilder og 600 videoer med overgrepsbilder av barn med en strafferamme på opptil 20 års fengsel. Salling inngikk en avtale med påtalemyndighetene og tilsto forholdet - og dermed var det ventet at han ville bli dømt til et sted mellom fire og syv år i fengsel.

– Mark ønsker å ta ansvar for det han har gjort og prøver å forsone seg med sine handlinger, sa advokaten hans, Michael J. Procto til People i desember i fjor.

Allerede før rettsaken i fjor høst skrev både TMZ og andre medier at Salling skal ha forsøkt å skade seg selv på en livstruende måte.

35 år gamle Mark salling var best kjent for sin rolle som bad-boy Noah «Puck» Puckerman i TV-serien « Glee ». En serie som i USA har blitt en del av populærkulturen samtidig som den tok opp temaer som tenåringsgraviditet, seksualitet, selvmord, mobbing og også viste den første transkjønnede personens overgang i en TV-serie. Popmusikken, både ny og gammel, nådde et nytt publikum gjennom serien som ifølge Daily Mail har generert salg av over 50 millioner låter og 13 millioner album – med «Glee»-signaturen. Siste episode ble vist i 2015.