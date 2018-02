TAKKET NEI: Stian Thorbjørnsen mener han utviste ekstrem selvbeherskelse da han ikke ble med på fest i skogen. Foto: Hansen, Frode

Full mann kom inn på «Farmen»-gården

Publisert: 07.02.18 12:58

TV 2018-02-07T11:58:58Z

Under innspillingen av «Farmen kjendis» kom en uvedkommende inn på gården og inviterte Stian «Staysman» Thorbjørnsen på fest. Det førte til forsterket vakthold.

I mai flyttet tolv nye kjendiser inn på Finnsvika gård i Halden. Den samme gården som huset fjorårets sesong av «Farmen» . Deltagerne skulle leve som for 100 år siden i seks uker, men det å skjerme deltagerne fra omverden kan by på problemer.

Stian «Staysman» Thorbjørnsen forteller at det på et tidspunkt kom en uvedkommende inn på gården.

– Brått kom det en full mann som bodde i området inn på gården, forteller han.

Det var på natten, og artisten forteller at de hadde panikk et øyeblikk.

– Jentene som oppdaget ham syns nok det var verre enn meg, sier han.

Finnsvika gård ligger skjermet til med skogen på ene siden og en innsjø på den andre. Produksjonen har satt opp sperringer ved innkjørslene, og ifølge Thorbjørnsen har de god kontroll på hvem som kommer og går.

I nærheten av innspillingsgården er det likevel andre gårder, og man kommer ikke helt unna andre mennesker.

– Han banket høflig på døren. Sa det var fest i skogen, og lurte på om jeg ville bli med, forteller Thorbjørnsen.

– Jeg vurderte å takke ja, men så kom jeg på at jeg hadde skrevet under på en kontrakt. Det hadde mest sannsynlig vært et regelbrudd om jeg ble med han på fest, ler han.

Artisten, som ikke er kjent for å takke nei til en fest, er glad for at han klarte det da.

– Jeg utviste helt ekstrem selvbeherskelse, slår han fast med et smil.

– Hvis man først skal være med på Farmen så skal jeg være med på ordentlig, ikke stikke på fest i skogen, legger han til.

Thorbjørnsen understreker at vaktene var raskt på stedet og fikk mannen bort fra innspillingsområdet.

– Du er så inne i «realityboblen» at du blir litt skremt når det kommer noen ukjente, men det var ikke veldig dramatisk og ble raskt ordnet opp i, forklarer han.

Alex Iversen, pressekontakt for «Farmen kjendis» i TV 2 sier at festen ble avholdt på en av nabohyttene.

– Der var det en gjeng på fest som fant ut at det ville være en god idé å gå å hilse på våre deltagere. De greide dessverre å komme seg forbi nattevakten. Deltagerne ba dem forlate gården, og varslet nattevakten. Etter denne hendelsen ble vaktholdet på gården forsterket, bl.a. med en vakt som oppholdt seg i nærheten av gården hele tiden, sier Iversen.