GRÅT: Både Tone Damli (t.v.) og Claudia Scott tok til tårene rundt et svært emosjonelt tema i kveldens program. Foto: SKJERMBILDER FRA TV 2

Claudia Scott om tårene i «Hver gang vi møtes»: – Har aldri klart å komme over sorgen

Publisert: 17.02.18 10:13

TV 2018-02-17T09:13:00Z

Claudia Scott (60) var totalt uforberedt på sin egen reaksjon da TV-produsentene hentet frem gamle bilder under innspillingen.

– Nå har jeg også gjort det, det jeg sa jeg ikke skulle gjøre, sier hedersgjest Claudia i kveldens episode av «Hver gang vi møtes». Hun sikter til tårene:

– Det eneste som får meg til å gråte, er pappa.

Claudia visste nemlig ikke at hun ville bli konfrontert med gamle bilder og videoklipp av seg og sin avdøde far, countrystjernen Clive Scott, mens hun satt rundt bordet og ble filmet.

– Jeg ante ikke hva som kom, og ble tatt på sengen, forklarer hun til VG.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke helt har klart å komme over at pappa er borte. Jeg har fortsatt vanskeligheter med å høre ham synge og se filmer hvor han snakker. Så jeg bare knakk, legger hun til.

Clive Scott døde etter lang tids sykdom i 2015. Han ble 82 år. For Claudia er dette svært emosjonelt å snakke om på TV. Ikke minst er det sårt å leve med at hun ikke var til stede da han gikk bort.

– Det er jeg fryktelig lei meg for. Jeg var på en spillejobb i Dalsfjord og rakk ikke hjem. Jeg kan liksom ikke tilgi meg selv at jeg dro på spillejobb, sier hun foran TV-kameraene.

Claudia forteller til VG at hun i lang tid hadde pendlet frem og tilbake mellom hjemmet i Oslo og sin syke far i Bergen.

– Derfor var det så tungt at jeg ikke var der den aller siste tiden. Jeg er utrolig trist over at jeg ikke fikk holde ham i hånden da han døde, men jeg er glad for at alle søsknene mine var der. Jeg vet at pappa selv ikke var til stede da hans far døde, så det skjedde oss begge. Sånn er livet iblant.

Claudia presiserer imidlertid én ting:

– Det er ikke helt sant at jeg aldri gråter av andre ting, smiler hun.

Følelsene tar overhånd også for Tone Damli (29), som skal tolke Claudias låt «A Picture Of My Dad And I», fra 2016-albumet «Let The Ribbons Fly».

– Jeg klarer ikke akkurat nå ... Pappa er følsomme ting, altså, sier en tårevåt Tone før hun skal på podiet, samtidig som hun sier at sangen føles så nær fordi teksten minner henne om hennes egen far.

– Tone rørte meg veldig. Hun sang så enormt fint. Jeg forstår at hun ble grepet. Vi har alle foreldre, sier Claudia til VG.

Denne uken lanserte countryveteranen en musikkvideo nettopp til «A Picture Of My Dad And I». Selv om Claudia er blitt belønnet med en rekke Spellemann-statuetter opp gjennom årene, har hun sjelden figurert i musikkvideoer.

– Det var vanskelig å samle hele bandet, så denne kunne filmes kun med meg og kassegitaren sier hun.

Tilbakeblikk : Claudia svarte leserne Tett på nett i 2005

Det er påfallende for TV-seerne hvor lite Claudias utseende har forandret seg de siste tiårene. 60-åringen betror i episoden at hun aldri var fortrolig med fokuset på hvordan hun så ut i starten av karrieren, fordi hun mente det stjal oppmerksomhet fra musikken.

I dag er det lettere å kunne ta imot ros for at hun holder seg godt.

– I voksen alder synes jeg det er koselig å få hyggelige tilbakemeldinger. Da jeg var ung, var det også fint, men i tillegg belastende, sier Claudia til VG.

Hun takker foreldrene for gode gener.

– Samtidig har nok livsstil noe å si. Jeg har vært heldig med at jeg ikke lett legger på meg. Og bank i bordet – jeg har klart å være frisk. Så det er kombinasjon av mange ting, tror jeg. Noen ansiktsløftning har jeg aldri tatt, og jeg har vært bevisst på å ta vare på helsen.

Først i år har Claudia begynt å merke noen få grå hår.

– Det betyr ikke at jeg har gått gjennom livet uten en smell, men jeg har vært heldig, smiler hun.