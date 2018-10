FORTSATT MED: Carlisle Sienes, Casper Kuhlmann Kristensen, Zino Mohammad, Kamilla Wigestrand, Øystein Hegvik, Vilde Skogen, Kristian Raanes og Anders Mowatt Haugland. Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

VG anmelder «Idol» – låt for låt

Åtte deltagere skal kjempe om seernes stemmer ved å fremføre låter av sine favorittartister. VGs anmelder sitter parat med terningen.

Publisert: 26.10.18 19:22

Musikkanmelder Marius Asp (39) avgir dom etter hvert som deltagerne opptrer. Du kan også gi det terningkastet du mener deltagerne fortjener.

Artikkelen oppdateres fortløpende – følg terningastene lenger ned i artikkelen.

I kveld er det «hyllest» som er tema. De håpefulle skal hedre artistene som har inspirert dem aller mest. De fleste har valgt internasjonale stjerner, som Beyoncé, Whitney Houston og Justin Timberlake.

Øystein Herkedal Hegvik (18), som har utpekt seg som favoritt , skal imidlertid fremføre «Lover Where Do You Live» av norske Highasakite. Vilde Skogen (20) har valgt Susanne Sundførs «Undercover».

Ina Wroldsen (34), som steppet inn som dommervikar for få uker siden, dukker opp også i kveld – ikke i juryen, men som gjesteartist med sin nye låt.

Forrige uke var det Philip Rustad (21) som måtte forlate konkurransen.