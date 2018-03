Funkygine i blogg: Ferdig i «Bloggerne»

Publisert: 07.03.18 17:56

TV 2018-03-07T16:56:34Z

Jørgine «Funkygine» Vasstrand mer enn antyder at hun er ferdig med TV2s «Bloggerne» etter denne sesongen.

Det skriver hun i et blogginnlegg tirsdag der hun på småfrustrert vis oppsummerer ting som har gått mot henne den siste tiden.

«Som «Bloggerne» for eksempel… Jeg som ikke engang visste om jeg vil være med på programmet i utgangspunktet, ble helt satt ut da jeg skjønte at innspillingene for sesong 9 allerede var i gang. Uten meg», skriver hun.

Funkygine ønsker ikke å kommentere innlegget overfor VG, men henviser til sin agent, Annette Aas Johansen. Hun har ikke besvart VGs henvendelser onsdag formiddag.

TV2 ønsker heller ikke å gå inn i problemstillingen. I en epost til VG skriver TV2s Nina Engh at de nå har fullt fokus på den nye sesongen - den åttende i rekken - og ikke den neste.

– Hva som skjer i eventuelt ytterligere sesonger er altfor tidlig å si noe om, skriver Engh i eposten.

Jørgine Vasstrand er en av to nye bloggere i den åttende sesongen av «Bloggerne», men hennes ferske blogginnlegg kan altså tyde på at det blir den eneste.

Den andre nye bloggeren som skal være med, er Julianne Nygård, kjent under bloggnavnet «Pilotfrue». Det er ventet at TV2-serien i hennes tilfelle vil følge hennes og mannens kamp for å få barn, noe som i desember i fjor ble kronet med hyggelige nyheter da Nygård gledesstrålende kunne meddele at hun endelig var gravid etter fire prøverørsforsøk og tre spontanaborter.