Tobias Santelmann, Jon Øigarden, Simon Berger, Pål Sverre Hagen. Her fra fra TV-serien «Exit».

Over en million så premieren av «Exit»: − Fantastisk

«Exit» sesong tre hadde premiere på NRK fredag. Nesten 1,1 millioner så første episode.

Første episode av tredje sesong av «Exit» hadde seertall på 1.082.000, mens andre episode kan vise til 900.000 seere og tredje 713.000 seere.

Kun tre av åtte episoder er så langt tilgjengelig på NRK.

– Det er helt fantastisk at over en million allerede har sett første episodene av «Exit»! Vi er stolte av serien og veldig imponert over den jobben og innsatsen regissør og manusforfatter Øystein Karlsen, teamet bak og de strålende skuespillerne har lagt ned i «Exit». At så mange har valgt å se den, viser at det åpenbart er et stort engasjement og interesse for serien, sier redaktør i NRK Drama, Marianne Furevold-Boland, i en e-post.

VG kommer tilbake med mer.

