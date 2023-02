DEBATT-TEMA: Sophie Elise Isachsen skal debatteres hos Fredrik Solvang på NRK torsdag kveld.

Fredrik Solvang om Sophie Elise-debatt: − Vår plikt

Debatten har rast i alle kanaler. Nå blir den også tema hos NRK – i Fredrik Solvangs «Debatten» torsdag. – Vi jobber fletta av oss, sier han.

– Når NRK har lagt seg ut med store deler av befolkningen, som mener at de har lov til å mene hva NRK skal være, så mener jeg det er vår plikt som skattefinansiert mediehus å ta diskusjonen, sier Solvang (45) til VG.

– Når NRK står i en situasjon som dette, så må vi det. Det kan ikke være sånn at vi kaller inn alle andre i samfunnet når det stormer, og så overser det som skjer i egen bakgård.

– Vise at vi ikke er redde

Sophie Elises (28) omstridte Instagram-bilde tidligere denne måneden har fått massiv oppmerksomhet. Onsdag passerte antallet klager til Kringkastingsrådet KringkastingsrådetEt rådgivende organ for NRK. Har til oppgave å drøfte og uttale seg om hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, både innen radio og TV. Sakene rådet behandler, kan komme både fra kringkastingssjefen og fra NRKs seere og lyttere. Det kan også behandle saker som rådet selv mener bør tas opp. 3600, koblet opp mot at Sophie Elise inngår i NRKs podkast-satsing.

– Vi må vise at vi ikke er redde for å ta en real debatt om hva vårt eget mediehus skal drive med, sier Solvang.

NRK var tidlig ute med å opplyse om at det som hadde skjedd, ikke ville få konsekvenser for samarbeidet med Sophie Elise. Statskanalen konkluderte med at bildet hverken var tatt i NRK-sammenheng eller postet på noen av NRKs plattformer.

Men nå skal saken altså debatteres på NRKs største plattform.

Solvang gikk selv ut på Instagram onsdag kveld og varslet diskusjonen «NRK vs. The People aka NRK».

– En del av problemstillingen er jo at skattebetalerne føler at de har en rett til å mene noe om hva NRK skal være. Og siden NRK skal være for alle, så er folket her det samme som NRK, forklarer programlederen.

Info Dette er saken: Søndag 12. februar postet Sophie Elise et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med en annen profil foran et speil. Den andre personen holdt i hånden en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i. Under bildet skrev hun: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

VG publiserer på det nåværende tidspunkt ikke navn på den andre profilen på bildet. Vedkommende har ikke gjort noe aktivt for å bidra til spredningen av bildet, og VG kjenner heller ikke til vedkommendes oppfatning av postingen av bildet.

Bildet ble raskt slettet fra profilen med 581.000 følgere, men ikke før bildet ble spredt og delt på ulike kontoer på sosiale medier.

Den påfølgende tirsdagen hadde NRK en «grundig prat» med Sophie Elise. Der kom det frem at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.

Flere har reagert på at saken ikke har fått konsekvenser for NRK-samarbeidet, blant annet klubbleder i NRK som mener at en fast ansatt ville møtt «store konsekvenser» ved posting av et slikt bilde.

Blant de som har tatt Sophie Elise i forsvar er hennes redaktørvenn Danby Choi . Han uttalte i VG at han støtter NRKs beslutning «100 prosent», og skrev også en lederartikkel på dette i egen avis. Søndag beklaget Choi for å bruke egen avis til å ta henne i forsvar.

Forrige uke uttalte Rema 1000 at de setter Sophie Elise-godteri på vent . «Candy Girl by Sophie Elise» skulle i utgangspunktet lanseres denne uken, men er nå holdt tilbake. Også samarbeidspartner Good For Me valgte å sette samarbeidet på pause.

Onsdag 22. februar passerte antall klager til Kringkastingsrådet 3600.

Torsdag kommenterte Sophie Elise selv for første gang hvordan hun har hatt det i kjølvannet av kontroversen.

VG har siden 12. februar forsøkt å få Sophie Elise og den andre profilen i tale. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser. Vis mer

Solvang ber følgerne om forslag til hvem som bør møte NRKs kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen til debatt i studio. Hvem som allerede er på blokka, er han taus om.

– Jeg skal være veldig forsiktig med å si navn, fordi noen kan falle inn og ut av listen. Men vi jobber fletta av oss for å få på plass de riktigste gjestene, sier han.

– Kommer Sophie Elise?

– Det får du vente og se, svarer Solvang.

Sist Sophie Elise var tema i «Debatten», var i 2019, da blogging og kroppspress sto på agendaen. Da var hun selv til stede i TV-studio.

– Hvordan blir det å diskutere henne og hennes rolle om hun selv ikke er til stede nå?

– På én måte gjør ikke det noe som helst, for dette er en storm som har avstedkommet av et bilde. Bildet har ført til en diskusjon rundt hvorvidt NRK i det store og hele burde ansatt en influencer som Sophie – og om det at NRK har gjort, symboliserer et feil veivalg for å nå de unge, svarer Solvang.

Tilbakeblikk på da Sophie Elise var gjest i «Debatten» for fire år siden og tok sin «mest kyniske» beslutning for hvordan hun ville fremstå på TV:

På Instagram skriver Solvang at han ikke er ute etter de gjestene «som bare mener SE er dum».

«De trenger vi ikke. Heller ikke de som bare mener NRK burde vært som det alltid var. Skjønner?»

– Hvorfor er det viktig å presisere?

– Fordi vi har noenlunde oversikt over Sophies argeste kritikere. Jeg trenger ikke hjelp til dem. Heller ikke dem som mener at alt var bedre før, svarer Solvang.

– Det jeg er ute etter, er helt konkrete innspill til de som er i målgruppen, som har saklig kritikk, og som kan si NRK noen sannhetens ord om hva som skal til for å nå de unge.

NRK forsvarte nemlig podkastoppkjøpet i fjor med at «de sliter med å nå unge jenter».

– Men har NRK ofret de eldre i et forsøk på å tekkes de yngre? Og så greier NRK likevel ikke å tekkes de yngre? spør Solvang.

– NRK får jo også så hatten passer av de gamle for at andre program legges ned. Det er blitt en skittstorm.

Én kommentar under Solvangs innlegg lyder:

«Ikkje med mi beste vilje kan eg begripe at Fredrik Solvang eller andre journalistar for den saks skyld, synest Sofie Elise er viktigare enn det som skjer i verda og det som foregår i norsk politikk.»

– Den var forutsigbar nok, mener Solvang.

– Heldigvis skal ikke debatten handle om Sophie Elise, men om hva vårt alles NRK skal være. Jeg har god samvittighet for miksen i «Debatten» ellers, legger han til.

Fortsatt er det uklart hva som var i den lille posen som den andre personen på bildet holdt i hånden, men som ser ut til å være noe hvitt pulver.

Da Sophie Elise for aller første gang kommenterte kontroversen i sin egen podkast hos NRK torsdag, unnlot hun å gå i dybden på det.

En person skriver under Solvangs Instagram-post:

«Det var to personer på det bildet. Hvis diskusjonen går uten at det blir nevnt, da blir det vanskelig å ta «Debatten» seriøst».

– Hvordan forholder du deg til det?

– Jeg forholder meg til det redaktørene har bestemt, svarer Solvang.

– Det er ingen grunn til å offentliggjøre hennes navn. Det er ikke påvist at noen på bildet har gjort noe galt. Ingen er under etterforskning. Det er bare Vær Varsom-plakaten Vær Varsom-plakatenVær Varsom-plakaten er en liste over selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge. som trår inn.

– Hvordan skal dere forsikre dere om at ingen på direkten nevner den andres navn?

– Det må vi fortelle alle på forhånd at de ikke må.

VG har siden bildet ble publisert, og slettet, forgjeves forsøkt å få en kommentar fra Sophie Elise. Hun har heller ikke besvart VGs spørsmål om hun har tenkt å delta i «Debatten» eller ikke.