SEIER: Mark Ballas og Charli D’Amelio med trofeene.

Charli D’Amelio vant amerikanske «Skal vi danse»

TikTok-stjernen Charli D’Amelio (18) og dansepartneren Mark Ballas (36) knuste alle.

– Tusen takk til dere alle!, sa en overlykkelig Charli D’Amelio da utfallet var klart.

– Takk for alle stemmer, og takk til hver av dommerne. Tusen takk for denne muligheten, og takk til Mark som er blitt min nye bestevenn! sprudlet hun ifølge amerikanske medier.

Blant publikum i salen satt 18-åringens influencer-søster Dixie D’Amelio (21) og deres mamma Heidi D’Amelio (50), alle kjent fra realityserien «The D'Amelio Show».

Både søsteren og moren var rørt og i tårer da Charlie i den aller siste sendingen danset jive og freestyle, skriver People.

STOLTE: Mark Ballas og Charli D’Amelio hylles av konkurrentene.

I ti uker har kjendisene svingt seg i «Dancing With The Stars», men nå er punktum satt. I mandagens finale måtte TV-profil Gabby Windey (31) ta til takke med annenplassen, mens komiker og skuespiller Wayne Brady (50) landet på tredjeplass.

Dragartisten Shangela (41) ble nummer fire i den avgjørende sendingen på Disney+.

Charli D’Amelio, som er den personen i verden med nest flest tilhengere på TikTok – nærmere bestemt 148,7 millioner følgere, danket altså ut samtlige danserivaler.

Før konkurransen var avsluttet mandag, gikk D’Amelio ut på TikTok og takket fansen for stemmer og for at de har fulgt med.

«Dette har vært en fantastisk opplevelse og noe jeg aldri kommer til å glemme», skrev hun under en video med glimt fra danseeventyret.

Før D’Amelio og dansepartneren fremførte dans nummer to i finalen, uttalte 18-åringen at hun syntes det var trist å nå milepælen, altså den siste dansen.

– Jeg har det så gøy! sa influenceren, som før resultatet ble kunngjort innrømmet at TikTok-berømmelsen har hatt sin pris i for av «hatefulle kommentarer».

Hun uttalte at hun vurderte å trekke seg tilbake fra offentligheten da hun plutselig fikk tilbud om å være med i «Dancing With The Stars».

Dermed snudde alt, og D’Amelio har hun fått gleden tilbake.

– Nå er jeg på mitt aller lykkeligste, og jeg føler at jeg er meg selv. Jeg har fått muligheten til å gjenoppdage denne siden ved meg selv, som jeg har vært så glad i, men hadde lukket døren for, forklarte dansevinneren på TV, ifølge People.

D’Amelio er den 31. vinneren i rekken i dansekonkurransen.

