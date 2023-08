RETURNERER: Både Bella Ramsey og Pedro Pascal kommer tilbake i rollene som Ellie og Joel.

Trøbbel for «The Last of Us»: − Stoppet flyten vår

Hollywood-streiken har skapt problemer for «The Last of Us»-produksjonen.

Kortversjonen Produksjonen av sesong 2 av HBOs «The Last of Us» står har opplevd utfordringer på grunn av en streik blant manusforfattere i Hollywood.

Serieskaper Craig Mazin uttrykte støtte for streiken, samtidig som han erkjenner dens innvirkning på castingprosessen.

Til tross for problemene, antyder Mazin at det er gjort fremskritt med å lande en av hovedkarakterene, Abby.

Han mener at spill to er altfor langt å få inn i én sesong, og antyder at serien vil lande på fire sesonger totalt. Vis mer

På nyåret ble «The Last of Us» en stor snakkis, og mange venter i spenning på den andre sesongen.

Serien er som kjent basert på PlayStation-spillene med samme navn, og hele første sesong er basert på første spill. Nå arbeider HBO med sesong 2, men det har ikke vært uten skjær i sjøen.

Det pågår nemlig en stor streik blant manusforfattere i Hollywood, og flere serier har, og kan bli berørt.

Serieskaper Craig Mazin sier i et intervju med Hollwood Reporter at prosessen med å caste skuespillere til sesong to har vært vanskelig.

– Streiken stoppet flyten vår. Vi var midt i en prosess, forteller han, samtidig som han understreker at han både støtter streiken, og tror den nærmer seg slutten.

Reuters melder at det for første gang på månedsvis er tegn til fremgang, og at partene trolig vil snakke sammen denne uken.

Til tross for casting-trøbbel så antyder Mazin likevel at de har landet en av historiens viktigste karakterer: Abby.

– Abby var den første rollen vi ville bryne oss på. Vi har en ganske lang historie med å annonsere store roller, som får folk til å reagere med «virkelig»? Den trenden vil antagelig fortsette, sier Mazin.

Bella Ramsey, som spiller hovedrollen Ellie, har tidligere snakket ut om hvor mye tyn hun har fått fordi hun «ikke ligner» PlayStation-versjonen av henne.

A-LAG: Fra venstre har vi Craig Mazin, Bella Ramsey, Neil Druckmann og Pedro Pascal.

Vil ha fire sesonger

Spill to er omtrent dobbelt så langt som spill én, og Mazin har tidligere vært klar på at historien ikke vil få plass i én sesong. Tidligere har han ymtet frempå at serien vil ha fire sesonger totalt, noe han fremdeles står for.

– Man vet aldri. Det kan bli tre, det kan bli fem. I noen sesonger vil vi trenge færre episoder, mens i andre vil vi trenge flere. Men fire er et godt tall. Det viktigste er at publikum vil ha mer.

I intervjuet får han også spørsmålet om han frykter å ikke leve opp til den mye omtalte tredje episoden. Episoden ble hyllet for å vakkert skildre den skeive kjærlighetshistorien mellom karakterene Bill og Frank.

Men Mazin er ikke redd.

– Jeg prøver å ikke konkurrere med meg selv, for da kan du havne på ville veier. Ting du skriver kan bli uekte og uærlige. Jeg prøver å forholde meg rolig til det. Noen episoder må jo være de beste episodene.