VANT: Serieskaper av «Etterglød» Atle Knudsen var i Berlin og mottok Prix Europa-prisen i kategorien beste europeiske TV-drama.

«Etterglød» kåret til beste europeiske TV-drama i Prix Europa

NRK-serien «Etterglød» ble fredag kveld kåret til beste europeiske TV-drama i Prix Europa.

Prix Europa avholdes årlig i Berlin.

Der er serieskaper av «Etterglød» Atle Knudsen. Han mottok prisen tidligere i kveld.

– Yes! Herregud. Dette er veldig overveldende, sier han når VG ringer.

Knudsen måtte opp på scenen for å motta Prix Europa-statuetten som er en okse.

– Jeg ble veldig emosjonell og glad, og takket skuespillerne, teamet, manusforfatterne og selvfølgelig juryen.

Han forteller at juryen kom med mange gode ord om serien, og at de sa den hadde berørt emosjonelt.

– Hvorfor tror du den vant?

– Jeg har en følelse av at den berører veldig universelt, og at den berører mange. Det er visst flere som hadde fått fysiske følelser av den. Det at det er den blandingen av humor i den tunge beskjeden, og at det er en varme og at man kan le i veldig vanskelige situasjoner.

Knudsen forteller at han ringte skuespillerne da han var ute og trakk litt luft.

– Alle er veldig glad. Dette er jo en prestisjetung pris.

Prix Europa, regnes som «europamesterskapet» i TV og radio. Det er en årlig festival og konkurranse for radio- og TV-bransjen i Europa.

«Etterglød» er delvis basert på Knudsens selvopplevde historie.

Han er enkemann etter den populære NRK-profilen Vera Micaelsen, som døde av kreft for fire år siden, 43 år gammel.

VGs anmelder skrev blant annet om serien «Etterglød»:

«Regissør og serieskaper Atle Knudsen har selv gjennomlevd deler av det som fortelles. Det er umulig å ikke kjenne på i omsorgen og kjærligheten som gjøres for hovedrollene.»

«Egentlig handler det om en haug med førtiåringer som trodde de endelig var på stabil lys side i tilværelsen. Som plutselig må gjøre avgjørende livsvalg likevel. Sånn sett handler ikke «Etterglød» om hvor jævlig det er å få kreft.

Den handler om hvor fantastisk digg det er å leve.»

Serien fikk terningkast fire av VGs anmelder.

Tidligere i oktober bekreftet Atle Knudsen og skuespiller Ine Jansen at de to er kjærester.

– Ja, vi er kjærester, skrev Knudsen i en SMS til VG.

– Og har det fantastisk fint, la han til.