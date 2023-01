TV-FJES: Skuespiller og realitydeltager Lisa Rinna, her på en MTV-fest i Los Angeles i fjor sommer.

Lisa Rinna slutter i «The Real Housewives of Beverly Hills»

Lisa Rinna (59) og TV-kanalen har blitt enige om at hun ikke skal returnere i sesong ni.

Etter åtte år med intriger og drama takker 59-åringen for seg.

Rinna, som er skuespiller, sier til People at jobben i realityserien er den lengste hun noen gang har hatt gjennom sin 35 år lange karriere.

– Jeg er takknemlig overfor alle i Bravo (TV-kanalen, red.anm.) og alle som er involvert i showet. Det har vært åtte morsomme år, men jeg er nå spent på hva som er i vente, sier hun.

Rinnas kontrakt gikk ut etter forrige sesong, og etter å ha veid for og imot, kom hun og Bravo i fellesskap frem til at hun ikke skulle fornye kontrakten, skriver People.

Fansen skuffet

Realityveteranen, som er gift med skuespiller Harry Hamlin (71), har 3,5 millioner følgere på Instagram. Der uttrykker mange sin sorg over at hun nå forlater frueskuta.

«Hvis du slutter, vinner haterne», skriver en kvinnelig fan i et kommentarfelt – og sikter til at Rinna har hisset på seg både seere og andre fruer mer enn én gang. I siste sesong var det tydelig for alle at Rinna selv begynte å bli lei.

Rinna ble med i «The Real Housewives of Beverly Hills» i 2014, i sesong fem av serien.

Under et bilde av seg selv på Instagram torsdag, skriver Rinna: «Jeg er klar».

Fansen fortviler: «Jeg er ikke klar», «Jeg er sønderknust for at du slutter» og «Du vil bli så savnet», skriver folk under innlegget.

Rinna er ellers kjent fra TV-serier som «I gode og onde dager» og «Melrose Place».

