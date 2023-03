Dette er spillene som nå blir TV-serier

«The Last of Us» ble en braksuksess. Nå er en bølge av filmer og serier basert på spill på vei, alle med et håp om å bli det neste store.

Kan «spillforbannelsen» være død og begravet?

Den som virket å hvile over spill som skulle ta den lange veien til strømmetjenester og kinosaler. I årevis har titler blitt latterliggjort og dømt nord og ned.

Likevel står kjente spill-franchiser nærmest i kø for å bli adaptert.

I listen under kan du se en oversikt over noen av titlene som enten er rett rundt hjørnet, eller bekreftet i utvikling.

Info Klikk på tittelen for å se hva vi vet om produksjonen Super Mario Bros. (film) Super Mario Bros. (film) Filmen har premiere allerede nå i april, og har Chris Pratt i rollen som Mario. I tillegg er Charlie Day, Anya Taylor-Joy og Jack Black med på laget.

BioShock (film) BioShock (film) Netflix annonserte i februar 2022 at de jobbet med en «BioShock»-film. Premieredato er ikke satt, men Francis Lawrence er satt til å regissere. Han har tidligere hatt regi på «The Hunger Games» og «I Am Legend».

Alan Wake (serie) Alan Wake (serie) Det ble i 2022 klart at AMC jobber med å utvikle en «Alan Wake»-serie. De står bak serier som «Breaking Bad» og «The Walking Dead». Selskapet bak spillet, Remedy Entertainment, er med i utviklingen.

Metal Gear Solid (film) Metal Gear Solid (film) Oscar Isaac ble castet til å spille Solid Snake allerede i 2020, men etter det har det ikke kommet alt for mange oppdateringer siden.

Borderlands (film) Borderlands (film) Filmen har ikke fått noen premieredato, men virker ikke å være fryktelig langt unna. Regi er av Eli Roth og er skrevet av Roth og «The Last of Us»-skaper Craig Mazin. Rollelisten er stjernespekket, med blant annet Kate Blanchett, Jack Black, Kevin Hart og Jamie Lee Curtis.

Ghost of Tsushima (film) Ghost of Tsushima (film) Chad Stahelski står bak alle de tre «John Wick»-filmene, og skal nå regissere «Ghost of Tsushima». Noen rolleliste er ikke klar, men stemmeskuespilleren bak Jin Sakai i spillene skrev på Twitter i 2021 at han var helt med på å gjøre nakenscener dersom han fikk lov å gjenta rollen i filmen.

Assassin’s Creed (serie) Assassin’s Creed (serie) Det ble et gjort på å filmatisere spillene allerede i 2017, med Michael Fassbender i hovedrollen. Dette ble ingen suksess. I 2020 annonserte imidlertid Netflix at de jobber med å utvikle en live action-serie, en animasjonsserie og en anime basert på spillene.

Fallout (serie) Fallout (serie) Serien produseres av Amazon og spillselskapet Bethesda. Blant produsentene finner vi blant annet Jonathan Nolan (bror til Christopher), og blant skuespillerne har vi for eksempel Ella Purnell, Walten Goggins og Moisés Arias. Ifølge nettstedet Vulture vil premieren komme i 2023 eller 2024.

Days Gone (film) Days Gone (film) Deadline meldte i 2022 at zombie-spillet skulle bli film, og at Sony PlayStation Productions står bak produksjonen. I samme åndedrag skrev de at Sam Heughan, kjent fra «Outlander», skal spille hovedrollen.

God of War (serie) God of War (serie) Rebooten av «God of War»-franchisen ble en megasuksess for PlayStation, og nå vil Amazon lage live action-TV. Ifølge Variety er Rafe Judkins, kjent for å skape «Wheel of Time»-serien, satt til å være ledende produsent.

Horizon (serie) Horizon (serie) Ifølge solide rykter på sosiale medier, har serien fått navnet «Horizon 2074» og handlingen vil finne sted rundt tusen år før handlingen i spillene. Platformen blir Netflix.

Gran Turismo (film) Gran Turismo (film) Filmen har premiere sommeren 2023, og er regissert av Neil Blomkamp, som også laget «District 9» og «Chappie». Handlingen skal være basert på den ekte historien om Jann Mardenborough, som ble bilfører etter å ha vunnet flere Gran Turismo-turneringer.

Just Cause (film) Just Cause (film) Ifølge nettstedet The Gamer skal «Just Cause» være en blanding av en Indiana Jones-aktig film med noen innslag av James Bond. Rykter om filmen har svirret siden 2011, og ikke mye konkret vites. Derek Kolstad, som har skrevet «John Wick»-filmene, skal være ansvarlig produsent.

Minecraft (film) Minecraft (film) Filmen skulle i utgangspunktet være klar i løpet av 2022, men ble utsatt på ubestemt tid grunnet coronapandemien. Tidligere har amerikanske medier meldt at Jason Momoa har blitt castet, men dette er ikke offisielt bekreftet. Vis mer

IGN har laget en enda mer utfyllende oversikt.

Produsenter som ønsker å lage TV og film av dataspill, skal ha hodet på rett plass, mener Jon Cato Lorentzen.

Han driver gaming-podkasten LOLbua, og har flere år bak seg som både spillanmelder og spillutvikler. Han forklarer at fenomenet ikke er nytt, men at veldig mange har gjort samme feilen opp igjennom årene.

– De som lykkes, slik som «The Last of Us», er de som tar kjernen i historiefortellingen i et spill, og gjør det til en egen greie som er hundre prosent TV-serie. De som mislykkes er de som ikke klarer å kobler seg godt nok fra. Dette gjelder for så vidt litteratur også. Det er få bøker som er en-til-en-filmatisert. Man må gjenskape det på filmens premisser.

Han sier det ikke bare er spill som har slitt med å bli gode filmer eller serier.

– Dette går andre veien også, det er veldig mange filmer og serier som er blitt mislykkede spill. Det det egentlig handler om er at det er helt ulike underholdningsopplevelser, med ulike premisser, sier Lorentzen.

LANG FARTSTID: Lorentzen er spill-mann til beinet, og har flere tanker om hva som skal til for å lykkes med et TV-konsept.

Trekker frem Netflix-serie

VG var nylig til stede på en digital pressekonferanse med «The Last of Us»-skaperne Neil Druckmann og Craig Mazin, hvor den problematiske spill-til-TV-historikken ble et tema. De er ikke nødvendigvis enige i premisset om at det var de som «brøt forbannelsen».

– «Arcane»! Fansen deres er alltid over oss når vi snakker om dette. Og jeg skjønner det, for det er veldig bra, utbryter Mazin.

«Arcane» er en animasjonsserie på Netflix, basert på det populære spillet «League of Legends». Den første sesongen ble svært godt mottatt, og har en publikums-rating på 96 prosent på nettstedet Rotten Tomatoes. Sesong 2 er ventet i løpet av 2023.

Lorentzen er enig med Mazin, og mener serien gjorde mye riktig.

– Du trenger ikke å ha spilt «League of Legends» for å få godt utbytte av «Arcane». Det gjelder også «The Last of Us». Du kan bli investert i karakterene og verdenen selv om ikke du har spilt spillene. Det var her for eksempel «Tomb Raider»-filmen mislykkes. Den ble laget for folk som hadde et forhold til spillet fra før, eller som synes Angelina Jolie var veldig kul.

LOL: Vi er én av hovedpersonene i «Arcane», og er en spillbar karakter i «League of Legends», som serien er basert på.

Ble selv kontaktet av Hollywood

Lorentzen var mellom 2015 og 2020 daglig leder i selskapet Krillbite, som jobber med utvikling av spill. Han forteller at han selv opplevde å bli kontaktet av bransjepersoner fra Hollywood, som ville diskutere muligheten for fremtidige adapsjoner.

– Det de gjør er at de kontakter deg, og vil diskutere en opsjon på å filmatisere. Det gjorde de før spillene i det hele tatt var ferdig. Sånn holder de på med tusenvis av konsepter i året, fordi de ser etter det neste store.

Han sier at strømmetjenestene har vært en enorm «game changer».

– Før var det NRK og tre TV-kanaler i USA som laget TV-serier. Det var et nåløye. Nå har du et tonn med strømmetjenester, og felles for dem alle er at de har et nesten uendelig behov for nytt innhold, sier han.

Og selv om mega-franchiser som «God of War» og «Assassin’s Creed» begge nå jobber på spreng for å bli den nye TV-hiten, er Lorentzen mest lysten på å se historien til en gammel klassiker.

– Min drømmefilm basert på et spill kommer nå snart, det er «Tetris»-filmen, sier Lorentzen.

«Tetris» har premiere på Apple TV+ i slutten av mars, og har blant annet «Rocket Man»-stjernen Taron Egerton i hovedrollen. Filmen handler riktignok ikke om selve spillet, men historien om hvordan det ble skapt. Det synes Lorentzen er en god plan.

– «Tetris» er kanskje tidenes mest perfekte spill, men det er vanskelig å lage en film basert på syv blokker som skal stables inntil hverandre, erkjenner han.