Ingeborg Myhre og Reidar Buskenes.

Lotto-programlederne tas av skjermen

Ingeborg Myhre (48) og Reidar Buskenes (43) blir ikke med videre når Lottosendingene på NRK skal fornyes, skriver Dagbladet.

– Ja, de skal fornye Lotto, og da var ikke jeg en del av den fornyelsen. Det føles litt vemodig og rart. Jeg har vært der i 13 år. Men det er på tide å finne seg noe nytt, og det er faktisk noe jeg har tenkt på i rundt ett års tid. Jeg fikk den sparken i baken som jeg trengte, sier Myhre til Dagbladet.

De har ikke lyktes med å få en kommentar fra NRK.

Også Buskenes bekrefter overfor avisen.

– Jeg må innrømme at jeg er både overrasket og skuffet. Tidspunktet for forandringene er selvfølgelig kjedelig for min del siden jeg blir pappa til sommeren, men så er det jo slik at når en dør lukkes åpner andre seg. Nå bretter jeg opp ermene og ser lyst på fremtiden, sier Buskenes til avisen.

