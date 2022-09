FARTSTID: Sin unge alder til tross, Lindsay Lohan kan skilte med en 25 år lang karriere. Her avbildet i New York i 2019.

Ny hovedrolle for Lindsay Lohan

Allerede før Lindsay Lohans første Netflix-film har hatt premiere, kommer nyheten om at enda en er på vei.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lindsay Lohan (36) skal spille hovedrollen i en romantisk komedie med tittelen «Irish Wish», melder Variety.

Et halvt år har gått siden den amerikanske skuespilleren skrev under en avtale med Netflix om å figurere i to filmer. De kaster ikke bort tiden.

Film nummer én, et juledrama, har tittelen «Falling for Christmas» – og får premiere på strømmetjenesten allerede 10. november.

Det er amerikanske Janeen Damian (61) som har regien på begge. Når «Irish Wish» er ferdig, er ikke kunngjort. I filmen skal Lohan fylle rollen som brudepike – som er hodestups forelsket i brudgommen.

Også i julefilmen er ulykkelig og komplisert kjærlighet tema.

Privat ser det lysere ut for Lohan. I sommer giftet hun seg med finansmannen Bader Shammas (35).

STARTEN: Lindsay Lohan i «Foreldrefellen (The Parent Trap)» i 1998, der hun spilte tvillingpar.

Lohan skuespillerdebuterte allerede som 11-åring i «Foreldrefellen» og kan i ettertid skilte med kassasuksesser som «Mean Girls» og «Herbie: Full Tank». Hun har også gitt ut flere popalbum.

De siste årene har imidlertid både skuespiller- og musikkarrieren gått i motbakke, og suksessene har uteblitt.

Blant annet ble den erotiske thrilleren «The Canyons» stemplet som en solid flopp etter åpningshelgen i 2017 – og realityserien «Lindsay Lohan’s Beach Club» fikk nådestøtet etter kun én sesong på MTV to år senere.

Desto større oppmerksomhet har stjernen fått for sine private eskapader. Lohan var i en periode inn og ut av retten, sonet bak murene, vært innlagt for rusavhengighet og kranglet med faren, med moren og samarbeidspartnere.

De siste årene har det ikke stormet like mye, men så sent som høsten 2020 var Lohan i pengekrangel med forlaget som skulle gi ut hennes biografi – en avtale som aldri ble realisert.

Nå vitner Lohans Instagram om lykkeligere dager. Hun deler hyppig romantiske bilder av seg og ektemannen.