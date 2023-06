TV-anmeldelse «The Idol»: Lett pop, soft porr

Banal, sadistisk, kjedelig.

«The Idol»

Amerikansk TV-drama i seks deler

Premiere på HBO mandag 5. juni

Manus: Reza Fahim, Sam Levinson, The Weeknd, Nick Bilton, Clara Mamet, Howard A. Rodman, Marlis Yurccisin, Joe Epstein, Mary Laws

Regi: Sam Levinson, Amy Seimetz

Med: Lily Rose-Depp, The Weeknd, Suzanna Son, Troye Sivan, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Rachel Sennott, Eli Roth

En ung kvinne – blond, mager, vakker – poserer for en fotograf i en overdådig bolig i Los Angeles, California.

«Dådyrøyne!», instruerer fotografen.Kvinnen setter dem opp. «Sex!», fortsetter han. Jocelyn slår på soveromsøynene. «Følsom!», beordrer han, og tårene begynner å renne nedover ansiktet hennes. De kommer lett.

Det er popstjernen Jocelyn (Lily Rose-Depp) som tar omslagsbilder til det kommende albumet sitt. Men det ser ut som settet til en pornofilm. Jocelyns pupper er halvveis ute av silkekimonoen hun har på, snart helt ute.

En fortvilet «intimitets-koordinator» synes shooten er i ferd med å gå for langt, men blir låst inn på et toalett av et medlem i teamet som omgir popstjernen: Agenter, assistenter og andre igler.

ULYKKELIG IDOL: Lily Rose-Depp i «The Idol».

Det er meningen at kimonoen skal få oss til å assosiere til en uvanlig sexy sykehus-morgenkåpe. For at selv de dummeste skal ta poenget, har Jocelyn en navne-tagg rundt det ene håndleddet, en slik man gjerne får på sykehus.

«Romantiserer vi mentale lidelser?», spør en av «folkene» hennes, Benjamin (Dan Levy), som virker som det mest fintfølende mennesket i en lite fintfølende gjeng. «Absolutt», svarer Nikki (Jane Adams). «Psykiske plager er sexy».

MED SLIKE «VENNER»: Eli Roth som agent i «The Idol».

Velkommen til popbransjen anno 2023, liksom. Et ormebol av kynisme, hvori unge mennesker – spesielt unge kvinner – blir kjørt gjennom kjøttkverna i en faderlig fart.

Tygget opp og spyttet ut av sultne fans, utnyttet etter alle kunstens regler av bransjeveteraner som kjenner kretsløpet fra før: Tre år på alles lepper, før karrierekurven peker nedover, sammenbruddet kommer og du kan starte et nytt, kjedeligere liv som enten «offer» eller «overlever». Hvis du er heldig.

TVILSOM «GURU»: Lily Rose-Depp og The Weeknd i «The Idol».

Teamet bak Jocelyn har mye å tenke på i dag. Et bilde er nemlig lekket ut i sosiale medier av popstjernen med ansiktet fullt av sæd. De kaller henne «en menneskelig sædsokk» på Twitter, og blodiglene diskuterer seg imellom hvordan de kan prøve å «spinne» skandalen. Skal de spille offerkortet? Eller «eie» saken, ved å forsøke å fremstille det som en slags «girl power»-greie?

Popstjernen selv bryr seg ikke så mye. «Det kunne vært verre», sier hun, og drar på en klubb hvor hun treffer Tedros (IRL-popstjernen The Weeknd, fødenavn: Abel Tesfaye). Mørk og mystisk type. Kombinert klubbeier og sektleder. Noe av en sexguru også.

De to møtes på dansegulvet, der flau dialog fremføres, og blir selvsagt tiltrukket av hverandre umiddelbart. Så vil nok spørsmålet ettersom serien skrider frem, bli dette: Vil Tedros hjelpe Jocelyn? Eller kommer han til å utnytte henne, han også?

SE SÅ GØY DE HAR DET!: Jennie Kim, Lily-Rose Depp, Rachel Sennott og Troye Sivan (fra venstre) i «The Idol».

På papiret fremsto «The Idol» som et av HBO Max’ sikreste kort i 2023. En serie skapt av Sam Levinson, «Euphoria»-regissøren som synes å ha flere fingre på tidsånds-pulsen enn noen andre, og The Weeknd, en av verdens største popstjerner? Kunne ikke gå galt!

Mye tyder likevel på at det har det. Én episode, av totalt seks – som er det VG har fått se – er et tynt grunnlag å avsky og avskrive noe på. Men i tilfellet «The Idol» er det fristende.

Den kyniske, iskalde, blaserte tonen er gjenkjennelig fra både «Euphoria» og The Weeknds musikk. Kokain om kvelden, Xanor til frokost – den absolutte livstretthet som noe luksuriøst, forlokkende og sexy. Det eneste som gjør livet utholdelig, er seksuell overskridelse. Hva er vitsen med å ha sex om det ikke er kvelning involvert? Kjedelig.

Den deprimerte tendensen har vært merkbar i populærkulturen i mange år allerede. «The Idol» vil gjerne ha oss til å tro at den ser noe vi andre ikke ser, og bringer til torgs sin «tolkning» av samtiden med pompøs selvhøytidelighet. Især via The Weeknd, som her fremstår som det han muligens er: En selvnytende tåpe.

«The Idol» innbiller seg sikkert at den kaster lys på tiden vi lever i. «Holder et speil opp til samtiden» eller noe lignende pretensiøst.

Men om vi skal dømme etter den første episoden, og det skal jeg, avstedkommer den ikke annet enn å bidra til de misogyne strømningene den bedyrer å kritisere. Rose-Depp er halvnaken eller helt naken gjennom hele den første episoden. Alle guttene og mennene får beholde klærne på.

Den første timen av «The Idol» fremstår like banal og sadistisk som «Blonde» (2022). Kjedelig er den også.

Anmelderen har sett én av seks episoder