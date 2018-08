SISTE SESONG: Den 12. sesongen blir den siste Jim Parons og de andre nerdene i «Big Bang Theory». Da har det vært produsert og vist hele 279 episoder av den populære TV-serien. Foto: TV Norge

Slutt for «The Big Bang Theory»

TV 2018-08-23T13:38:24Z

«The Big Bang Theory» er den største TV-komediesuksessen siden «Seinfeld» og «Friends». Men i mai neste år er det slutt for denne serien også. – Det er så trist, sier en av skuespillerne i serien, Kaley Cuoco

Publisert: 23.08.18 15:38

Etter 12 sesonger er det over for den populære komiserien.

Det er CBS News som melder dette.

Det som startet som en kommersielt sett lite lovende serie om en gjeng sosialt mistilpassede nerder, er i løpet av en ti årsperiode blitt til den mest populære TV-komedien siden «Seinfeld» og «Friends».

Når serien er ferdig innspilt etter den 12. sesongen neste vår, har det vært vist hele 279 episoder av «The Big Bang Theory». I Norge har serien vært vist på TVNorge, som i snitt har hatt 104.000 seere på sesong 11.

– Vi er svært takknemlige for støtten vi har fått fra seriens fans gjennom alle disse sesongene. Vi lover å gjøre alt vi kan for at en siste sesongen og den siste episoden vil bli en historisk avslutning, lover TV-selskapet CBS.

Nyheten om at det ikke vil bli laget flere sesonger av «The Big Bang Theory» kommer som en overraskelse på de fleste. Bare for noen uker siden sa Kelly Dahl, en av toppsjefene for CBS Entertainment at hun håpet på en sesong 13 for serien.

– Trist. Denne reisen har vært som en drøm som er blitt virkelighet og har endret livet mitt, skriver Kaley Cuoco på Instagram.

Så sent som på fredag uttalte en av hovedrolleinnehaverne, Mayim Bialik, at hun også håpet det ville bli laget flere sesonger av «The Big Bang Theory».

– Dette er den beste jobben jeg noensinne har hatt, uttalte Bialik.

Kanskje ikke så rart, for er det noen som har tjent ses søkkrike, så er det hovedrolleinnehaverne i denne serien. De fem opprinnelige hovedrolleinnehaverne i «TBBT» – Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar og Simon Helberg sa seg for øvrig villige til å gå ned i lønn i forkant av den ellevte og tolvte sesongen. Dette for at Mayim Bialik og Melissa Rauch kunne gå opp. Noen nød kommer ingen av dem til å lide : De originale fem vil fremdeles tjene rundt 900.000 dollar per episode. Bialik og Rauch går på sin side opp «ett lønnstrinn» – til 450.000 dollar per episode. Lignende lønninger har ikke vært sett i TV-komediebransjen siden 1990-tallet.