ANGREPET: Skuespiller Jussie Smollett, her på BET-prisutdeling i juni 2017. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Jussie Smollet snakker ut om angrepet: – Jeg er endret for alltid

«Empire»-stjernen Jussie Smollett (36) snakker for første gang om hvordan han opplevde angrepet som er anmeldt som hatkriminalitet.

Publisert: 15.02.19 04:30







Det var 29. januar skuespilleren skal ha blitt angrepet av to menn som ropte rasistiske og homofobiske skjellsord. Smollett har forklart at én av dem la et rep rundt halsen hans og helte en ukjent kjemisk væske på ham.

les også Etterforsker angrep mot «Empire»-stjerne

Torsdag ble et intervju med 36-åringen sendt på «Good Morning America» i USA :

– Jeg vil aldri være den mannen dette ikke skjedde med. Det har forandret meg for alltid. Jeg tror ikke på at alt skjer for en grunn, men jeg tror på at vi har ansvar for og rett til å gjøre noe meningsfylt ut av det som skjer med oss – om det er bra eller dårlig, sier han ifølge CNN.

les også «The Empire»-stjerne gifter seg med eks-kona

I intervjuet forteller han at da han landet i Chicago sent den dagen, hadde han ikke noe mat i huset. Smollett gikk derfor ut for å skaffe seg noe mat, og endte på Subway for å kjøpe en salat. Han forteller at han tekstet manageren sin som han trodde befant seg i Australia, og ba ham ringe ham opp. Det gjorde manageren, Brandon Moore, rett etterpå.

– Mens han var på tråden og jeg krysset gangfeltet. Hørte jeg noen rope «Empire». Jeg svarer ikke på «Empire», det er ikke navnet mitt, sier han.

Rasistiske skjellsord

Etter at han lot være å reagere og fortsatte å gå, sier Smollett at han hørte en rasistisk bemerkning.

les også Mer hatkriminalitet mot jøder i Tyskland og Frankrike

– Da snudde jeg meg og sa «Hva f… var det du sa til meg?» Da ser jeg angriperen er maskert. Han sa «Dette er MAGA-land, n…», og så slo han meg i ansiktet, så jeg slo tilbake, forteller skuespilleren.

Mennene skal da ha havnet i et basketak og endt opp ved noen trapper, og der skal en andre person ha sparket Smollett i ryggen. Deretter skal angriperne ha løpt avgårde. Da skuespilleren kikket ned, så han at telefonen hadde falt ut av lommen hans. Manageren hans var fremdeles på telefonen, og Smollett fortalte at han hadde blitt angrepet. Da så han også repet han hadde rundt halsen.

– Jeg begynte å rope «Det er et j… tau rundt halsen min».

Var i tvil om han skulle anmelde

I ettertid nølte han med å anmelde angrepet.

TV-SERIE: F.v. Jussie Smollett, Terrence Howard, Taraji P. Henson, Lee Daniels, Sanaa Hamri og Ilene Chaiken på et panel for «Empire» i august 2017. Foto: Willy Sanjuan / AP/ TT NYHETSBYRÅN

– Det handler litt om stolthet. Vi lever i et samfunn der du som homofil mann blir ansett som svak, men jeg er ikke svak. Jeg er ikke svak, og vi som gruppe er ikke svak.

Etter rundt 30 minutter kom politiet til stedet. I løpet av den tiden undersøkte han seg selv og så blåmerker og luktet blekemiddel. Derfor lot han både tauet og klærne være som de var.

Smollett forteller at han opplevde at han ikke ble trodd, og at det gjorde ham frustrert.

– Det føles som om at hvis jeg hadde sagt at angriperne var muslimer eller meksikanere eller sorte, så hadde de som tviler ha støttet meg mye mer. Og det sier mye om hvor vi som nasjon befinner oss for øyeblikket.

les også Slå ned på hat

Smollett avviser også at han skal ha sagt at angriperne hadde på seg MAGA-caps, noe som ble beskrevet i de første omtalene av angrepet. Han antar at det at han har vært en uttalt motstander av Donald Trump og hans administrasjon er grunnen til at han ble angrepet.

Smollett er homofil og spiller en homofil rolle på TV-serien «Empire». Han sier han har for mye respekt for ofre for hatkriminalitet til å lyve om hendelsen.

– Jeg vil bare at unge mennesker, unge mennesker i LHBTQ-miljøet, unge sorte barn, til å vite hvor sterke de er. Til å vite makten de har i sin lillefinger.