NÅ: Courteney Cox på et filmarrangement i New York i oktober i fjor. Foto: Charles Sykes /AP

Courteney Cox glad for at hun sluttet med Botox

For to år siden innså TV-stjernen (54) at jakten på ungdomskilden hadde gått for langt.

Publisert: 18.02.19 11:17







Cox, kjent fra TV-serier og filmer som «Friends», «Cougar Town» og «Skrik», har omsider akseptert at hun blir eldre og føler seg komfortabel «i sitt eget skinn».

Skuespilleren fikk mye oppmerksomhet for noen år siden da hun plutselig begynte å fremstå ugjenkjennelig. Det var tydelig for omverdenen at Cox brukte hjelpemidler for å stramme opp ansiktet, noe som førte til nådeløs omtale i amerikanske tabloider.

– Jeg skjønte det ikke selv før jeg en dag stoppet opp foran speilet og tenkte: «Skitt, jeg ligner ikke på meg selv lenger», forteller 54-åringen til People.

2014: Cox forlovet seg med 13 år yngre musiker

Men beslutningen om å slutte med Botox satt langt inne.

– Det er en ganske vanlig når man kommer opp i en viss alder, og særlig i Hollywood . Man må innse at man blir eldre, men jeg strevde veldig med det, innrømmer hun.

Etter ekteskapsbruddet: – Jeg har ikke hatt sex på ett år

Cox skjønte etter hvert at det hun selv mente var et forsøk på vedlikehold av utseende, i virkeligheten var noe annet. I dag – to år senere – er hun lettet over at hun tok til fornuften.

– I dag verdsetter jeg den jeg er, og det å bli eldre med det utgangspunktet Gud har gitt meg – og ikke det jeg forsøkte å forandre på.

Husker du? – Prøver å være så naken som mulig

TV-stjernen forklarer at hun hele tiden jobber med seg selv for å bli komfortabel med det hun normalt ville være kritisk til ved eget utseende.

– Men jeg befinner meg i en fase i livet hvor det er lett å trives med meg selv, den jeg er blitt, og den jeg ønsker å være fremover sier hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

2015: Det var på denne tiden at Courteney Cox (her på en filmpremiere i L.A.) fikk mye oppmerksomhet for sin nye «look». Foto: AFP

Også i 2017, da hun nettopp hadde bestemt seg for å slutte med såkalte «fillers» i ansiktet, lettet Cox på sløret overfor omverdenen. I et bladintervju forklarte hun at en venninne var med på å få henne på andre tanker. Venninnen sa: «Oi, nok nå!», og det satte i gang en tankeprosess hos Cox.

Skuespilleren har de siste årene – med unntak av et kort opphold i 2015 – vært kjæreste med Snow Patrol-rocker Johnny McDaid (40). Paret forlovet seg i 2014.

– Han er jo yngre enn meg, og med hvilken som helst annen fyr, ville det vært verdens mest problematiske ting. Men han er ikke opptatt av utseende, uttalte Cox for halvannet år siden.

54-åringen ble skilt fra skuespillerektemannen David Arquette (45) i 2011. Paret har to barn sammen.

Under ser du Cox i en skrekkrolle mot eksmannen: