VANT KAMPEN OM SEERNE: TV 2 og Nyhetkanalen har fått et skikkelig løft under NRK-streiken. Ikke minst takket være omfattende dekning av det kongelige bryllupet i England på lørdag som Elin Ludvigsen, Cathrine Fossum, Siri Kleiven Strøm og Morten Sandøy ledet. Foto: TV 2

TV 2 og P4 er streikevinnerne

Publisert: 24.05.18 05:39

Både seere og lyttere flyktet fra den nyhetsdrevne delen av NRK under streiken som ble avsluttet onsdag kveld. Vinnerne ble TV 2 og P4.

NRK .no mistet et betydelig antall unike brukere under den 8 dager lange streiken. NRK-topp Marius Lillelien er bekymret for langvarig negativ effekt av streiken.

– TV 2 profittererte mest på streiken og det henger igjen sammen med at seerne er tørste på nyheter og TV 2 har journalister som er i arbeid. Det samme gjelder også for P4, sier TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom til VG.

VG snakket med Massaiu onsdag formiddag, før NRK-streiken var avsluttet.

Seer- og lyttertall fra TNS Gallup viser at markedandelene for NRK TV i pinsehelgen nesten var halvert, både sammenlignet med pinsen i 2017 - og samme helg i 2017. Hardest rammet var Dagsrevyens sendeflate, hvor det var rundt 400.000 færre seere sammenlignet med samme helg i fjor.

– Det å få på plass nyhetstilbudet igjen når streiken er over, vil være svært viktig. Disse tallene viser også hvor viktig Dagsrevyen er som inngang til TV-kvelden. Selv i en digital verden er Dagsrevyen et samlingspunkt i Norge, sier fungerende mediesjef i NRK, Marius Lillelien til VG onsdag formiddag.

Men det er ikke bare Dagsrevyen som har vært rammet av seerfrafallet.

Lillelien har følgende opplysninger til VG onsdag formiddag:

– Vi ligger i snitt på halvparten der vi pleier å være. Det er i seg selv ikke overraskende med tanke på at tilbudet vårt er sterkt redusert. Men vi vet samtidig at TV er drevet av sterke titler, av programmer som folk virkelig vil se. uavhengig av streiken, vet vi at det nytter ikke lenger å kjøre på sparebluss om sommeren. Vi må tilby seerne programmer de vil se. Denne sommeren har vi både fotball-VM som vi deler med TV 2 og Lars Monsen som inviterer hele Norge på fjelltur i direktesendte programmer.

Marianne Massaiu påpeker at streiken i liten grad har påvirket oppslutningen rundt NRKs nisjekanaler, NRK2 og NRK3.

TV 2 og særlig TV 2 Nyhetkanalen har profittert kraftig på manglende nyheter på NRK. TV 2 Nyhetskanalen satte ny rekord på lørdag med sin dekning av det kongelige bryllupet i England. Kanalen hadde syv og en halv times direktesending fra bryllupet mellom prins Harry og Meghan Markle, mens to og en halv time var samsending med hovedkanalen TV 2.

– Vi er selvsagt veldig glade for at så mange i Norge har fulgt sendingene våre. Vi har planlagt denne dagen i lang tid, og gjort vårt aller beste. Jeg håper og tror seerne er fornøyd med dekningen vår. Så er det er ikke overraskende at flere velger TV 2 nå når NRK-journalistene er i streik. NRK sendte bryllupet uten kommentarer, så en del av bildet er åpenbart at seerne likte den redaksjonelle satsingen vår, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Samlet fulgte 372.000 seere hovedsendingen fra 12.30 – 14.00, mens 436.000 seere fulgte sendingen på det meste (kl. 13.02), mens det var bare 130.000 som så på NRKs kommentarløse sending . Med en markedsandel på 13,7 prosent blant alle tv-seerne , var TV 2 Nyhetskanalen nesten like stor som NRK1 på lørdag, mens TV 2 var landets største tv-kanal med en andel på 26,2 prosent.

– Men selv om de TV 2 får flere seere, får ikke kanalen inn mange flere reklamekroner på grunn av streiken. Det er færre seere på denne tiden, men TV 2 får mer stabilitet i leveringene sine av seere til reklamekjøperne, sier Massaiu.

NRK Radio har mistet fem prosent av lytterne sine etter at streiken begynte. Samtidig er antall daglige lytterminutter på NRKs kanaler gått ned fra 48 til 36 minutter. For de kommersielle radiokanalene er andelen lyttere gått opp fra 28 til 32, samtidig som antall daglige lytterminutter pr. lytter fra 24 til 31. Radiovinneren under streiken er P4 som har gått fra en markedsandel på 13,4 prosent før streiken til 19,7 prosent den siste uken.

Men det er ikke bare TV og Radio som har mistet oppslutning under streiken. Trafikken på nrk.no er også gått betydelig ned.

– Antall unike ukentlige brukere for PC og mobil har falt med ca 30 prosent fra fra 2,2 millioner før streiken til 1,6 millioner i løpet av den første uken med streik, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

– Det som bekymrer oss er oppslutningen på nett, mobil og radio. Dette er medier som i større grad enn TV, er drevet av folks daglige vaner. Folk har sine rutiner. De har faste nettsider de sjekker, radioprogrammer de hører på. Når disse rutinene brytes, kan det bli en utfordring å få brukerne tilbake, sier Lillelien.