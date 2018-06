PAR: Ali Ahmad og Connie Slorbak Damdalen foran Eiffeltårnet i Paris torsdag. Foto: PRIVAT

«Farmen»-Ali har fått kjæreste

Publisert: 08.06.18 10:57

TV 2018-06-08T08:57:27Z

Ali Ahmad (31) har forelsket seg, og er nå på kjærlighetsferie med sin utkårede.

Halvannet år er gått siden Oslo-mannen Ali Ahmad fascinerte, engasjerte og provoserte TV-seerne som en del av den såkalte Olsenbanden i «Farmen» .

Den gangen var han singel og hadde vært det lenge.

– Det viktigste er kjemien, og at hun er aktiv og ambisiøs. Hvis man skal stifte familie, er det viktig at den man har barn med, deler de samme verdiene som jeg har. Den som ikke har gått en tur på to måneder, passer ikke sammen med meg, sa han i et intervju med VG i 2016 .

Nå har kjærligheten dukket opp, og den utvalgte er Vestfold-kvinnen Connie Slorbak Damdalen – fra Hoff. Paret møttes på byen i Oslo og har vært kjærester i snart tre måneder.

– Jeg har ikke hatt kjæreste på mange år, så dette er hyggelig. Vi kom godt overens, og da må man jo bare trå til, sprudler en fornøyd Ali på telefon fra Paris.

Ali og kjæresten feiret nemlig Alis bursdag i den franske hovedstaden denne uken.

– Hun er snill, morsom og koselig, skryter «Farmen»-kjendisen.

Connie så Ali i «Farmen», men fulgte ikke så nøye med på realityserien.

– Jeg visste jo om ham, men ikke særlig mye, forteller 24-åringen, som har vanskelig for å uttrykke hvorfor hun falt for Ali.

– I motsetning til ham så er jeg ikke vant med å bli oppringt av VG, ler hun.

– Men det er en trivelig ferie, sier hun om parets romantisk tur.

Ali er analysekonsulent, mens kjæresten jobber med digital markedsføring. «Farmen» er et tilbakelagt kapittel.

– Jeg har det fint, jobber mye og liker å reise med kjæresten. Men jeg ser tilbake på «Farmen» med glede og snakker iblant med de andre gutta.