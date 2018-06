VIL HA MER NORSK: TV2s Fin Gnatt. Foto: TV2

TV2-veteran Fin Gnatt forventer flere norske gjester i «Skavlan»

Publisert: 05.06.18 13:37

Synes det har vært for mange ukjente «Svensson»-figurer i programmet de siste årene.

Fredrik Skavlans overgang fra NRK til TV2 har vakt oppsikt – også i kanalen talkshowgiganten nå går til.

Sportsanker Fin Gnatt (58) har jobbet i TV2 siden oppstarten i 1992. Og han stiller spørsmål ved showets appell til norske seere i senere tid.

– Personlig, og dette vet jeg at mange er enige med meg i, mener jeg at Skavlan slik han har fremstått på NRK de senere årene, har for norske seere mistet litt interesse, på grunn av en god del av de svenske gjestene vi ikke aner hvem er eller bryr oss om, sier Gnatt, som først luftet disse tankene på Twitter, men senere slettet meldingen.

– Det jeg synes har vært kjedelig, og som har gjort at jeg har zappet vekk en del ganger, er når det kommer inn en eller annen «Svensson» som åpenbart er kjent for ett eller annet i Sverige, som vi ikke har noe forhold til.

TV2-veteranen tror problemstillingen går begge veier.

– Det er ikke sikkert svenske seere synes det er så strålende med disse norske skuespillerne som kommer på programmet, som ikke er kjent for noe som helst i Sverige.

– Tror du dette vil endre seg på TV2?

– Jeg har en forventning om det, men jeg vet jo ikke.

Ifølge de svenske storavisene Aftonbladet og Expressen skal den svenske statskanalen SVT fortsatt sende «Skavlan».

Gnatt presiserer at hans forventninger om flere norske og færre svenske «Skavlan»-gjester senkes noe dersom programmets skandinaviske modell opprettholdes.

– Det jeg synes noen ganger er fabelaktig ved «Skavlan», er en del av de internasjonale gjestene han får inn, på et veldig høyt nivå, og de som er interessante uansett land.

Gnatt tror for øvrig stemningen rundt Skavlans inntreden i TV2 er god blant hans kolleger.

– Jeg vil tro det er udelt positivt. Skavlan er jo en av de store.

VG har vært i kontakt med Fredrik Skavlan. Han ønsker ikke å kommentere denne saken.