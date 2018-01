HJEMME IGJEN: Rolf Falk-Larssen og kona Mona har seks barnebarn til sammen. Her er med Magnus (7), Fabian (4) og Linnea (2) under hockeytrening på Leangen tidligere i år. Foto: Sanne, Therese Alice

Rolf Falk-Larssen røk ut av «Mesternes mester»: - Gøy at barnebarna er stolte av bestefar

Publisert: 26.01.18 20:52

– Det har vært en utrolig hyggelig opplevelse å være med i «Mesternes Mester». Barnebarna er stolte av bestefar, og aldri har vel jeg blitt stoppet på gaten av skolejenter som vil ha autograf før, sier Rolf Falk-Larssen.

Fredag kveld var VM-mesteren på skøyter fra 1983 den tredje i rekken som ble måtte forlate «Mesternes Mester».

– Det er aldri hyggelig å bli slått ut. Ikke minst når det er så mange artige mennesker som er med i konkurransen. Men alle skal ut en gang - og nå var det min tur, sier Rolf Falk-Larssen (57) til VG.

Han røk på «fokus og strategi» - en oppgave han mener det ikke var mulig å forberede seg på.

– Jeg skjønner at folk som ser på «Beat for beat» for eksempel ikke forstår hvorfor deltakerne ikke skjønner det som kan se ut som en lett oppgave. Men jeg kan love at det er noe helt annet når du står der midt i røyken, fortsetter Falk-Larssen.

Med sin bakgrunn fra skøytebanen er han slett ikke fremmed for hvordan det er å «stå midt i røyken» som han sier.

– Dette må man se på som alt annet enn vanlig idrett. Jeg har vært med på å vinne før, men denne gangen ville det seg ikke slik for meg. Men humoren ligger der og begynner man å ta det tungt, da er man på feil bane, fortsetter Rolf Falk-Larssen.

Han er ikke et øyeblikk i tvil om at deltakelsen i «Mesternes Mester» har vært en udelt positiv opplevelse og sier at det morsomste var å bli kjent med folk som har den samme bakgrunn som han selv. Men som er på forskjellige steder i livet.

– Jeg har bare fått hyggelige tilbakemeldinger fra folk i alle aldre. Min egen generasjon som synes at jeg har vært tøff og gjennomført det, skolejenter som har stoppet meg på gaten for å få autografen min. Det har aldri skjedd før, sier Falk Larsen.

Men kanskje størst av alt er tilbakemeldingene fra barnebarna.

– Selv barnebarna er stolte av bestefar. Det var min store bekymring i forkant. Jeg tenkte med gru på den første øvelsen hvor vi hang etter armene ute i vannet. Tenk om gamle smålubne bestefar skulle dette ned først. Derfor hang jeg der så lenge som mulig, sier Falk-Larssen.

Han opplevde at innspillingukene i Faro i Portugal i fjor høst ga han en følelse av å «komme inn i tralten igjen».

– Det fikk meg til å huske hvordan det var «bak forhenget». Jeg fikk en sånn litt «takk for sist følelse». Det var både godt og morsomt. Samtidig fikk jeg også et innblikk i hvor stort mediepresset er nå og hva det koster av energi å henge med, sier Falk Larssen.

Han slo for fullt gjennom i 1982 med seier i allround-NM og en bronsemedalje i VM. De aller fleste husker imidlertid best VM på Bislett stadion året etter. Han vant 500, 1500 og 5000 meter med bestetider, og etter daværende regler trengte han kun å fullføre 10 000 meter for å sikre seg mesterskapet.

Tiden var ubetydelig. Falk-Larssen greide dermed ikke å mobilisere sine siste krefter og ble buet ut av det skøyteinteresserte publikumet på den fjerde distansen.

– I ettertid ser jeg at det var en naturlig reaksjon fra publikum. Jeg hadde veldig selvtillit, jeg visste hva jeg sto for. Jeg er laget slik at jeg må ha et mål for å yte maks, og da jeg allerede hadde nådd målet mitt, var jeg ikke interessert i å pynte på det ved å gjøre et strålende 10 000-metersløp også. Det kostet for mye fysisk smerte. Underveis, da publikum begynte å bue, hadde jeg lyst til å snyte Norge for VM-medalje, men heldigvis gled jeg over mål, fortalte Falk-Larssen i et intervju med VG ifjor .

Han trappet ned etter OL i Calgary i 1988 - for å satse å satse på en sivil arbeidskarrière, men la skøytene på hylla først i 1994 etter at han ikke klarte å kvalifisere seg til OL på hjemmebane. Han har helt siden den gang jobbet med rådgivning og kapitalforvaltning. Også dette har vært et felt han har høstet anerkjennelse. I 2008 skrev økonominettstedet E24 om skøytekongen som bruker superformel til å knuse aksjemarkedet. I dag er han ansatt i kapitalforvaltningsselskap Optimum i Trondheim og har ansvaret for 120 av selskapets kunder og deres investeringer.

– Idrettskarrieren har hatt stor betydning for hvordan jeg har levd livet. Man formes mye som menneske i de årene - og så traff jeg jo kona mi på skøytebanen, sier Rolf Falk-Larssen.