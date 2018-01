BARNESERIE: Dipsy (grønn), Laa Laa (gul), Po (rød) og Tinky Winky (lilla) i «Teletubbies». Foto: HO / AFP

«Teletubbies»-skuespiller død

Publisert: 23.01.18 18:52

TV 2018-01-23T17:52:14Z

Simon Shelton, som spilte Tinky Winky i den populære barneserien, er død, 52 år gammel.

Trebarnsfaren fra Bedfordshire i Storbritannia skal ha dødd 17. januar. Skuespiller Emily Atack hyller Simon Shelton, som også gikk under navnet Simon Barnes, på Instagram

«Min fantastiske onkel Simon Barnes er tatt fra oss så plutselig. Den snilleste og mest talentfulle mann du noen gang kunne ønske å få møte. Elsket av alle som kjente ham, og det vil han være for alltid. X», skriver hun.

Ifølge BBC spilte Shelton Tinky Winky, den lilla teletubbien, etter at den forrige skuespilleren fikk sparken i 1997. Ifølge filmdatabasen IMDb hadde Shelton rollen fra 1998 til 2001.

Barne-TV-serien «Teletubbies» gikk på BBC fra 1997 til 2001 og hadde også en låt som gikk til topp i Storbritannia, «Ed-oh!» i 97.

I et intervju med BBC i 2008 , sier Shelton at han gikk på teaterskole fra han var 10 år og at han var med i et ballettensemble i USA da han var 16, før han dro tilbake til England og jobbet på West End.

Han måtte gjennom flere auditioner for å få rollen som Tinky Winky, og hadde i begynnelsen en seksmånederskontrakt.

– Jeg ante ikke at det ville bli så stort som det ble, men jeg skjønte med en gang jeg begynte å jobbe med det, at det hadde noe helt spesielt, sa han da.

Tinky Winky bar alltid på en magisk håndveske, og det oppsto kontrovers da en evangelisk kristen pastor, Jerry Falwell, i 1997 hevdet at den lilla teletubbien var homofil .

Han argumenterte med: «Han er lilla, en farge fra gay pride, og antennen hans er formet som et triangel – symbolet for gay pride».

Skuespilleren selv sa ifølge The Guardian :

– Folk spør meg alltid om Tinky Winky er homofil. Men figuren er ment å være tre år gammel, så spørsmålet er virkelig dumt.

Ifølge BBC ble originalserien sett av rundt en milliard i over 120 land.