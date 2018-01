EKTEMANNEN: Silya Nymoen og Espen Leite, her mens de var forlovet. Foto: PRIVAT

Silya Nymoen – fra mannehater til stormforelsket

Publisert: 27.01.18 10:27

Da Silya Nymoens første ekteskap gikk i grus, trodde hun at hun var ferdig med menn. Men så møtte hun den store kjærligheten.

40-åringen holder lite tilbake i kveldens «Hver gang vi møtes», og seerne kan forberede seg på en tårevåt aften.

– Når jeg har sett innom tidligere sesonger, må jeg innrømme at jeg har tenkt «Faen, så mye de griner!». Men nå forstår jeg dem godt. Man blir jo rørt når noen sitter og graver i livet sitt – og mitt. Selv var jeg uforberedt på alle følelsene. Det ble nesten for mye, sier Silya til VG.

Hun forteller om lange innspillingsdager med start i sminkestolen kl. 06.30 om morgenen.

– Vi var utslitt. De filmer jo hele tiden. Ikke går man og legger seg når kameraene skrus av for natten heller. Det er helt ville tilstander egentlig, men herregud, så gøy! Jeg er blitt så glad i de fine folkene, sprudler sangeren.

Det vonde ekteskapsbruddet for noen år tilbake og den lykkelige forelskelsen som nå får henne til å blomstre, er begge sentrale temaer i kveldens program. Silya forteller om sin første ektemann, som hun møtte da hun bodde i New York for noen år siden. Hun letter på sløret rundt hvordan det var å vente på en mann som ikke kom hjem om natten, og følelsen av å få en fremmed kvinne på døren som spurte «Hvem er du?».



Forholdet endte i skilsmisse i 2011. Silya betror til de andre rundt bordet at hun «ble litt mannehater» etter det.

– Det er sant, bekrefter hun overfor VG og legger til:

– Jeg gikk rundt og var mannevond en stund. Jeg bestemte meg for at nå gidder jeg ikke mer. Heretter skulle jeg kun fokusere på musikk, jobbe hardt, være «business woman», bo alene og være selvstendig og sterk. Jeg bestemte meg for at jeg i hvert fall ikke trengte noen mann. Ingen fikk nærme seg meg.



Da den tidligere «Stjernekamp»-vinneren i 2014 møtte trekkspiller, komponist og tobarnsfar Espen Leite (44) i jobbsammenheng, og kjente at det gnistret til, var hun derfor i beredskap.

– Det som er bra med livet, er at man egentlig lærer mest av ting som går feil. Jeg hadde funnet ut hva jeg ikke ville ha i hvert fall. Men da jeg møtte Espen, tenkte jeg at «Dette skal jo ikke skje». I starten gikk jeg hele tiden og ventet på at noe dritt skulle skje. Det var for godt til å være sant, liksom.



Nå, tre og et halvt år senere, er Silya mer forelsket enn noensinne. Hun og Leite giftet seg i oktober i fjor, og hun vet at de kommer til å være sammen livet ut.

– Jeg trenger ikke lenger late som at jeg har en kjærlighetshistorie, sier en gråtkvalt, men lykkelig Silya på TV.

Når VG ber henne fortelle hva hun setter mest pris på hos ektemannen, er svaret:

– Hvor lang tid har du? Espen er en fin mann, som vet veldig godt hvem han er. Han er trygg og kan roe meg ned når hodet mitt spinner. Espen er ærlig, og jeg tviler aldri på at han elsker meg. Han øser kjærlighet over meg, og jeg elsker ham! Espen er virkelig drømmemannen, og jeg skjønner nesten ikke at han finnes.



Men når to modne mennesker med hver sin bagasje møtes, er det viktig å «rydde opp» i gamle erfaringer for å skape tillit, forklarer Silya.

– Jeg tror det hjalp veldig at vi var på samme sted i livet. Ingen av oss ønsket noe spill, lureri eller fiksfakseri. Vi har måttet brøyte gjennom noen gamle spøkelser, begge to, men har kommet gjennom på den andre siden og funnet ut at det er oss to.



Ærlighet var viktig fra første stund. Silya fortalte ting til Espen som hun aldri har sagt til noen andre.

– Jeg tenkte at hvis han vil gå nå, så får han gå. Men Espen gikk ikke, og i dag er vi bare så «bankers». Vi er bestevenner, og selv om vi er ulike, er vi også veldig like. Siden vi er i samme bransje, forstår vi hverandre. Han skjønner at selv om jeg er på turné, vil jeg aller helst bare være sammen med ham hele tiden.

TV-seerne får se Silya ha sin aller første øvelseskjøring på tunet under «Hver gang vi møtes», med Tor Endresen (58) som kjørelærer. Siden har hun begynt å ta ordentlige kjøretimer, og snart håper hun å ha sertifikatet i lommen.

– Jeg har bestått teoriprøven og føler litt kick ved å ruse motoren, ler hun.

– Men jeg har ikke hatt glattkjøring ennå. Det er jo så mye snø! Planen var egentlig å ha lappen før jeg fylte 40, men det rakk jeg ikke. Nå er målet å være i mål i løpet av året.

Silya er aktuell med EP-en «Chapter 3: heart» og er i disse dager på veiene med trioen Silya & The Sailors. 1. februar opptrer de på Svalbard for aller første gang – under Polarjazz.

– Jeg krysser fingrene for at jeg får kjøre snøscooter!

Silya har flere jern i ilden. Også i år skal hun lede Melodi Grand Prix-finalen , i Oslo Spektrum 10. mars, sammen med Kåre Magnus Bergh (39).

