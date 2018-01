Massiv kritikk etter Skavlan-intervju

Publisert: 30.01.18 17:41

TV 2018-01-30T16:41:54Z

Fredrik Skavlan får massiv kritikk i svenske medier etter intervjuet med svømmestjernen Sarah Sjöström fredag kveld.

Aftonbladet omtaler kritikken i flere artikler tirsdag etter at Skavlans intervju med Sjöström er blitt slaktet av flere profilerte, svenske kvinner i sosiale medier.

En av dem er reklamekvinnen Ulrika Good, som har tatt opp problemstillingen på sin Facebook-side i et innlegg som er blitt mye delt i sosiale medier.

– Som eneste kvinne blant fire menn må hun (Sarah Sjöström) svare for hvorfor hun ikke vasker huset, vasker tøy eller lager mat, På spørsmål om hvem som da gjør det, svarer hun samboeren. Til stor munterhet for alle de andre. Er det fortsatt noen som lurer på om vi har en jobb å gjøre for likestilling, skriver Good.

– Det er noe med Skavlans kvinnesyn. Noen ganger har det vært tydelig, andre ganger har man ikke klart å sette fingeren på det. Men denne gangen ble det overtydelig, utdyper Ulrika Good overfor Aftonbladet.

Hun får følge av radioprofilen Martina Thun, kjent fra P3 i Sverige, som skriver på Twitter at «det er helt ubegripelig at Skavlan fortsatt hylles for sine intervjuer når han aldri har et eneste fornuftig oppfølgingsspørsmål». Hun skriver videre at han alltid er på den gubbete måten som han var på mot Sarah Sjöström.

Moderaternas representant i Riksdagen, Sofia Arkesten påpeker den «bisarre forskjellen på spørsmål når han (Skavlan) intervjuer Carl Bildt og kona Anna Maria Corazza Bildt.

Veckorevyens sjefredaktør Irena Pozar beskriver intervjuet som et «sexistisk havari» i en kronikk på egne sider.

Prosjektredaktør i NRK, Aira Planting skriver i en SMS til VG at det er leit dersom programmet har skapt slike reaksjoner i Sverige.

– Her i Norge har vi ikke mottatt noen henvendelser knyttet til dette intervjuet. Målet med Skavlan er at vi skal bli bedre kjent med gjestene vi møter, også på et personlig plan. Det er det publikum setter pris på. Vi synes Fredrik Skavlan behandler sine gjester med respekt, uavhengig om de er menn eller kvinner, skriver Planting videre.

Skavlans svenske prosjektleder,.Jan Axelsson svarer slik på kritikken:

– Vi lytter naturligvis til all kritikk fra våre seere. men samtidig må vi være klar over at dette er et program med minst 1,5 millioner seere hver uke. det gjør at det også finnes mange forskjellige synspunkter på programmet, som avviser at intervjuet var sexistisk.

– Vi er godt fornøyd, konkluderer Axelsson.

Hovedpersonen selv, Sarah Sjöström, reagerer imidlertid ikke på Skavlans intervju med henne. I følge hennes agent, Daniel Wessfeldt, var hun tvert imot godt fornøyd Skavlan.

– Fra hennes side er der absolutt ingenting å anmerke. Hun hadde ikke en gang reflektert over at det var noe som var spesielt eller dårlig, sier Wessfeldt til Expressen .

Han forteller til avisen at Sjöström har lest den kritikken som er fremkommet mot Skavlans intervju.

– Hun syntes det var et hyggelig og litt annerledes. Hun har vært på Skavlan tidligere og da handlet det mye om medaljer og rekorder. Nå var det litt utenfor boksen og det syntes hun bare var moro, sier Wessfeldt.

Det er ikke første gang Skavlans intervjuer får kritikk fra flere kanter. I 2015 ble intervjuet hans med Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson klaget inn til Kringkastingsrådet over 2000 ganger .

Da handlet anklagene om hvordan programlederen behandlet Åkesson, som på det aktuelle tidspunktet var sykemeldt for utbrenthet.

Blant kritikerne var Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde .

– Aldri mer «Skavlan»! Fredrik Skavlans trakassering av SD-leder Jimmie Åkesson i kveldens program var en skam for NRK. Skavlans respektløse behandling av sin langtidssykemeldte gjest var en studie i vulgær elitistisk propagandajournalistikk. Unnskyld Sverige!, skrev Tybring-Gjedde like etter intervjuet ble sendt.

SD-lederen ble konfrontert med ordbruken enkelte av hans partifeller brukte, og svarte selv at disse menneskene ikke representerer partiet hvis de ytrer seg rasistisk.

Mye av debatten i etterkant av intervjuet gikk også på hvorvidt Skavlan burde vært så kritisk til en mann sykemeldt for utbrenthet. En av klagerne mente at Skavland «mobbet en psykisk syk person».

Selv mente Skavlan at seernes oppfatning av intervjuer ofte har sammenheng med hvor de selv står politisk.

– Det er som en naturlov at politiske intervjuer alltid blir feil i noens øyne, enten er de for «koselige» eller for «tøffe», skrev han i en e-post til VG da.