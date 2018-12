NYTT KAPITTEL: Kat Von D på lanseringen av et videospill i Los Angeles i 2011. Foto: Chris Pizzello / AP

Kat Von D er blitt mamma

Tatoveringskunstneren og artistmannen delte natt til mandag nyheten om at deres førstefødte er kommet til verden.

Publisert: 03.12.18 02:02 Oppdatert: 03.12.18 02:13

Katherine von Drachenberg (36), bedre kjent som Kat Von D, ble kjent for et større publikum i reality-seriene «Miami Ink» og «LA Ink» på slutten av 2000-tallet. De siste årene har hun også startet eget sminkemerke og markert seg som veganer og forkjempet for dyrevelferd.

I år giftet hun seg med artisten Rafael Reyes (43), også kjent under artistnavnet Leafar Seyer i duoen Prayers, i flere seremonier som de delte glimt av på sosiale medier.

Kat Von D har også delt mye fra graviditeten, og planen om å ha medikamentfri hjemmefødsel med en «doula» og oppdra barnet som veganer, uten vaksiner. Flere av avgjørelsene har skapt sterke reaksjoner, omtalt av blant andre People , og Instagram-oppdateringen om vaksinevalget fra starten av juni ser ut til å ha blitt slettet.

Paret selv har fortalt at de filmer hele prosessen til en dokumentar om hjemmefødsel.

Natt til mandag norsk tid, delte hun et bilde av ektemannen med en baby i armene, foran en barnevogn:

«Møt vår vakre babygutt, Leafar Von D Reyes.»

Hun skriver også at de to har planer om å være mindre tilgjengelige på sosiale medier de neste 40 dagene, og bare fokusere på babyen og overgangen til å være foreldre.

«Bare vit at vi er glade i dere alle sammen og takker for alle de kjærlige hilsenene og støtte!»

Kat Von D var gift med tatovøren Oliver Peck fra 2003 til 2007, og hun har vært forlovet med Jesse James og DJ Deadmaus.