Farmen-Nikolai: Tapte tvekampen - vinner damene

Nikolai Aspen måtte reise hjem fra «Farmen» søndag etter å ha blitt slått ut av beste kompisen Kjetil. Men han blir neppe glemt med det første. - Pågangen fra damene har vært helt sinnssyk, forteller 23 åringen til VG.

– Etter at Farmen begynte å gå på TV, har jeg fått mye oppmerksomhet. Det har eksplodert! Og så har jeg hatt mange fine telefonsamtaler med ukjente som ringer, og det setter jeg utrolig stor pris på, sier Nikolai.

Men han har også fått oppleve en annen side av «kjendislivet».

- Jeg har også fått spørsmål fra folk om å sende nakenbilder av meg selv mot betaling. Det er menn som vil betale 2.000 kroner for at jeg sender dem nakenbilder. Men sånt tar jeg ikke engang stilling til. Det er vel baksiden ved å være populær, og noe jeg ikke gidder å forholde meg til, fortsetter Nikolai.

Det ble kompis-kamp i «Farmen» søndag kveld. Kjetil Nørstebø (28) vant tvekampen ganske klart, men valgte å ikke juble av respekt for kameraten.

- På TV ser man at jeg ikke jubler etter å ha vunnet, for det var en seier med bismak. Folk hadde forskjellig motivasjon med Farmen-deltagelsen, men både Nikolai og jeg var der for å vinne Farmen. Jeg burde kanskje jublet, men jeg greide det rett og slett ikke, sier Kjetil til VG.

Kjetil og Nikolai hadde egentlig avtalt seg imellom at de skulle kjempe i tautrekking. Men Kjetil hadde gått med brukket ribbein siden uke fem og det hadde han holdt skjult for alle de andre. Ved gapehauken før søndagens tvekamp forteller han Nikolai om ribbensbruddet og da forstår Nikolai at Kjetil kommer til å velge en annen gren.

- Jeg var sikker på at vi skulle konkurrere i tautrekking, og at vi skulle få en syk tvekamp. Så det er klart, det var veldig, veldig skuffende og samtidig sjokkerende at Kjetil hadde gått rundt og skjult dette så lenge, sier Nikolai.

- Nikolai ble nok skuffet når han skjønte at det ikke ble tautrekking, som han håpet på og som egentlig var avtalen, mener Kjetil.

Han legger ikke skjul på at hadde veldig dårlig samvittighet for at han opprinnelig ønsket Nikolai som førstekjempe.

– Men uansett hva jeg hadde gjort, ville Tonje valgt ham. Det har å gjøre med vennskapet mellom meg og Tonje, og det skjønte Nikolai også. Men vi fikk pratet ut om det.

Nikolai holdt i totalt ni uker på Farmen-gården.

- Da jeg kom inn på Farmen og så alle folkene, tenkte jeg hvordan i alle dager jeg skulle komme meg videre og overleve lenge nok i dette selskapet. Jeg kom meg videre uke etter uke, men så skjer det at jeg ryker nesten på målstreken. Det er veldig, veldig kjipt og surt. Men Kjetil og jeg er gode venner, og jeg unner ham en plass i finale uka.

Men Nikolai gjør seg sine tanker om at kvinnene på «Farmen» og hvor bra de har lykkes bra med taktikken sin i høst. noe som har sendt guttene ut av konkurransen på rekke og rad. Etter søndagens program er Kjetil den eneste gjenværende mannen.

- Det var rart å stå på tvekamp-plassen for tredje gang. På ni uker hadde jo Kjetil og jeg totalt vært i seks tvekamper, mens det på tribunen sitter folk som aldri har vært i kamp. Mange snek seg under radaren, mens jeg selv har vært naiv. Det ser man jo når for eksempel Dineke og Kjetil kaster meg under bussen.

Nikolai trodde ikke at det skulle at det skulle bli guttekamp denne uken.

- Akkurat det var skuffende av Kjetil. Vi var og er knallgode kompiser, og Kjetil sa hele veien til meg at han hadde lyst til å være i finale uka med meg. Han spilte et bra dobbeltspill. Men jeg skjønner ham godt, han var bare flink til å spille spillet. Jeg bærer ikke nag til ham, Kjetil er jo også den personen jeg har hatt mest kontakt med etter Farmen, sier Nikolai Aspen.